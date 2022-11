Avui està previst que el Govern espanyol aprovi la Llei de Famílies. Una de les grans millores que preveu aquesta llei és que els treballadors tinguin un permís retribuït de cinc dies a l’any per cuidar familiars i convivents. Una mesura que un no pot arribar a entendre com hem tardat tant a aprovar. Fins ara l’únic permís que tenim és per casos extrems, dos dies per ingrés hospitalari o mort d’un familiar de fins a segon grau. Res més per malaltia greu i manco per malaltia comuna.

Els que tenim fills tremolem cada vegada que els nostres petits diuen que no estan bé. No només, evidentment, pel seu estat de salut, sinó també per saber on els podem deixar si no poden anar a escola, mentre noltros som a la feina. El recurs dels avis no tothom el té, i els que el tenim des de la pandèmia ens ve un sentiment de culpa de deixar els nostres fills malalts amb els majors, més vulnerables als virus.

Aquesta mesura resoldrà molts problemes, ja que una parella amb 10 dies anuals tenen, en principi, cobert tot l’any, perquè els fillets si no tenen un problema greu no solen faltar tant a escola. La mesura no només és necessària per millorar l’atenció i la conciliació familiar, sinó que també és molt important per millorar la salubritat pública. Perquè, i açò ho sap qualsevol pare o mare, són molts els fillets malalts que van a escola, prèvia dosi d’Apiretal, perquè els pares no tenen amb qui deixar-los. I, no cal recordar, que si un fillet amb un procés víric va a l’escola, ja sabem el que passa en uns dies: que acaben caient pràcticament tots els companys.

Un cop aprovada aquesta beneficiosa mesura cal estar atents com s’aplica, que no hi hagi males mirades dels empresaris, ni tampoc hi hagi algun treballador que es passi de llest. L’altre dubte que em genera és si s’haurà de justificar i com, ja que si per una simple grip cal anar al metge per aconseguir un justificant, no sols ho farà enrevessat, sinó que a més col·lapsarà encara més el servei d’Atenció Primària o segurament el servei d’Urgències, perquè mai hi ha cites per al mateix dia o el següent.