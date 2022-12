És un bon moment per mirar enrere. Un clàssic: fer balanç, reflexionar sobre com hem fet les coses i replantejar-nos com les podem millorar. Perseguim ser més feliços i viure d’acord amb el què sentim, però molts propòsits no passen de Sant Antoni.

En l'àmbit polític, com que no hi ha majories absolutes, el missatge de demà vespre sol ser: «en una coalició, els lideratges van acompanyats de generositat i d'empatia», paraules que s'estenen també als grups de l'oposició. «I aquesta prosperitat, passa pels reptes més importants, que només es poden entendre des de la cultura del consens i del compromís». Les actuacions són moltes i necessàries: carretera M1, Conservatori de Música i Dansa, Escola d'Adults o Verge del Toro de Maó, gestió de l'aigua, sector agrari, que el tresor talaiòtic sigui patrimoni de la humanitat, mesures per evitar la massificació, els jutjats, el centre polivalent d'atenció a persones amb diversitat funcional i el centre de Formació Professional d'Hosteleria i de Turisme a Ciutadella, Milà II, etc. I fa il·lusió pensar que en l'any electoral podríem avançar en la mateixa direcció a partir de pactes entre distints grups polítics. Seria una manera de combatre la desafecció de la ciutadania cap a les institucions públiques, que hi ha temes en què els colors polítics i les ideologies són secundaris. Ens trobem a l'inici d'un nou any, el període per excel·lència dels bons propòsits que no s'arriben a complir mai.