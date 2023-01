Rapidito que nos hemos quedado sin tiempo. Mira que me gusta procrastinar a tope, considero que dejar para mañana todo lo que obligatoriamente no haya que hacer hoy, lejos de ser un defecto, es un autentico arte, sin embargo esta vez me ha pillado el toro y me ha pasado por encima. Esta noche es mágica, es la noche de los únicos reyes buenos, los que no tienen súbditos, los que no roban, los únicos que no se lo quedan todo para ellos sino que reparten regalos para todo el mundo a cambio de un chupito de vino y un poco de agua para sus camellos, son reyes magos muy majos. ¿Que tú no crees en la magia porque piensas que se reduce a los trucos del mago Pop?, pues tú te lo pierdes, qué le vamos a hacer, pedirle a alguien que crea en la Magia con mayúsculas si no le sale de forma natural es como pedirle a un fascista que ejerza la empatía, una misión imposible.

A ver si somos capaces de llegar a todo, queridos lectores. Lo primero, mucho ánimo Gaspar, eres el de en medio y el menos popular de los tres, tienes que reconocer que Melchor y Baltasar te han comido la tostada y eso que tú llevabas el incienso que daba un olor rico y en cambio Baltasar la mirra, que nadie sabe para lo que sirve, bueno, ahora gracias a Wikipedia sabemos que es una resina que sirve para hacer cremas, perfumes y cosméticos en general, vaya tela, llenamos el coco con información completamente inútil y después no recordamos dónde hemos dejado las llaves, somos humanos imperfectos y en mi caso con menos memoria que Dory, la pececita desmemoriada de la película «Buscando a Nemo». Lo segundo es un tema ya repetido, pero qué le vamos a hacer: ¡Baltasar ten mucho cuidado!, ya ves lo que ha pasado en Melilla y todo dios se va de rositas, eres negro, vienes de Oriente y en camello, tienes todas las papeletas para que no te reciban demasiado bien en las fronteras, molaría que algún día salieras del armario y nos dijeras que eres gay, no porque nos importe la orientación sexual de nadie, sino para que a los casposos nostálgicos de dictaduras, y homófobos empedernidos, les implosionara la cabeza de una vez por todas. Noticias relacionadas El último artículo del año Un Papá Noel punki Más noticias relacionadas Lo tercero, sabemos que hay personas que os han pedido de regalo una funda para el móvil con cristales de Prada que cuesta unos 390 euritos, o un juego de petanca de lona Triomphe y piel de becerro de Celine por Hedi Slimane que vale sus 1.100 eurazos (les juro que estos productos existen). No seré yo el que os diga lo que tenéis que hacer, pero viendo la brecha que hay entre los que se piden de regalo estas horteradas y los que piden poder pagar el alquiler, pues que si se os olvida alguna parida de lujo por el camino, o se os cae del camello, pues que tampoco pasa nada. Recordad que el hijo del dios al que llevasteis regalitos dijo algo parecido a que era más difícil que un rico entre en el reino de los cielos a que un camello pase por el ojo de una aguja, me replantaría mi ateísmo si el versículo Mateo 19,23-30 fuera verdad, mira tú qué generoso me he vuelto. Cuarto y último, que no os pido paz en el mundo ni el fin de los asesinatos machistas porque sé que no está en vuestras manos, pero sí que os voy a pedir que no falten libros en ninguna casa, por favor, la lectura es la gran vacuna contra muchos males (es una frase ñoña nivel máximo, pero creo en ella ciegamente), siempre que no sean los panfletos de algún famosillo haciéndose el cuñado intelectual, o lo que es aún peor, libros de autoayuda. Rico lúpulo y feliz jueves con noche mágica. conderechoareplicamenorca@gmail.com