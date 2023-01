¿Qué tal han ido los Reyes? Yo no me puedo quejar, la verdad. Como te decía, tengo todo lo que quiero y muchísimo más de lo que necesito. Me falta, como a todo el mundo, personas que ya no están en mi vida y con las que me gustaría compartir un último rato o un penúltimo y un último rato, pero es ley de vida y, mientras unos se van, otros llegan. Es injusto, lo sé, pero te aseguro que podría ser mucho peor.

Desde 2014 odio el 7 de enero con todas las fuerzas con las que se puede odiar algo. Es un día que me gusta que pase rápido y cuyo significado va mucho más allá de cualquier atisbo de nostalgia que me pueda provocar el hecho de que sea un simbólico punto final a las fiestas de Navidad. Aunque, para mí, no terminan hasta que pasa Sant Antoni. Al margen de odiar este día, odio todavía más ponerme triste y, si lo hago, me encabrono y pienso que debería estar agradecido. Todos deberíamos cambiar en nuestra vida algunos momentos de tristeza, de impotencia o de rabia por otros de agradecimiento. Insisto, podría ser todo mucho peor. Noticias relacionadas ¿Te imaginas? La realidad mágica Más noticias relacionadas Prácticamente estrenamos el 2023 y apenas nos ha dado tiempo de valorarlo y proyectarlo. No sabemos qué nos deparará, aunque parece que el tema de las plagas apocalípticas nos da una tregua. Al menos mientras se aclara el caso de las palomas zombies que se detectó hace unas semanas y que da muy mal rollo. En realidad, todo lo que tenga que ver con palomas da mal ‘yuyu’. Lo mejor del 2023 es que ya no le quedarán más 7 de enero. Puede que sí le quede tu día malo del calendario, a los que tendremos que sumar los días malos inesperados con los que nos irá sorprendiendo el nuevo capítulo de nuestra vida, así como los buenos, los fantásticos y los inesperadamente maravillosos, que serán más, seguro. No quiero enrollarme demasiado, que seguro que tendrás cosas mejores que hacer o artículos mejores que leer, pero, si te parece, quedémonos con eso, con lo de valorar todavía más los buenos momentos que nos irán sorprendiendo este año. Y no te olvides de marcarte un buen y gran objetivo para este 2023, uno que te ponga al máximo para que te sea más fácil encontrar las fuerzas, las ganas y la motivación de luchar por lograrlo.