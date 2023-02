Reconocerán ustedes que hay dichos curiosos pero que al margen de su vistosidad y simpatía, pueden muchas veces resultar desconcertantes y hasta peligrosos. Uno que no ha pasado de ser un esporádico bañista de playa y costa, debo confesarles que una vez dado los cuatro chapuzones de rigor, ponía a secar mis carnes más bien a frotes de toalla que a pleno sol porque como me hubieran definido en el bravo Oeste, era y soy «un hombre blanco», demasiado blanco. Ello me ha permitido no solo disfrutar bajo mi sombrilla del variado paisaje y tostados viandantes arenosos y pringados de mil olorosos aceites, sino también poder ser de los primeros en acudir a la llamada de «la hora feliz» del chiringuito de turno, donde podías degustar dos bebidas al precio de una.

Noticias relacionadas Cuando se te llena la boca Cuando se te hielan Más noticias relacionadas Desconozco si sigue perdurando esa costumbre o que las horas felices ya no lo son tanto y por consiguiente, como muchas otras cosas ya ha quedado en desuso. No estar constantemente en remojo también aporta determinados sellos de seguridad, sobre todo ante la imperiosa necesidad y falso orgullo de muchos de tener que dar palos al agua, lo cual me lleva a la conclusión de que cuanto más de secano seas, menos palos te llevas. También hay quien los recibe a gusto, masoquismo que jamás he comprendido solo levemente explicable si es que esperas luego recibir alguna recompensa por parte del atizador o atizadores. Estas prácticas suelen darse muy a menudo entre la clase política y los ciudadanos de a pie, tal vez por aquello de que «quien te quiere te hará llorar» o «la letra con sangre entra», vaya usted a saber.