Hace ya mas de dos años que Trump tuvo que dejar la presidencia de los Estados Unidos a su pesar, pero su herencia continua y en algunos casos aumenta. Una de las peores partes de su herencia son los jueces que él nombró. Trump nombró al 33% de los jueces del Tribunal Supremo de EEUU y al 30% de los jueces en los tribunales de apelación federales; y todos ellos ejercerán de por vida.

Lo peor es que estos jueces no es que sean conservadores, son de ideología ultraderecha. Defienden el «cristianismo», pero para ellos cristianismo es estar en contra del aborto, el matrimonio homosexual y similares. Todo aquello de «dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, etc.» no cuenta para nada. Debió equivocarse Jesús de Nazaret al decir esas cosas y no nombrar la prohibición del aborto.

Ya vimos hace unos meses como el Tribunal Supremo tumbaba el veredicto de Roe versus Wade abriendo la posibilidad a los estados gobernados por republicanos a prohibir el aborto y retroceder más de medio siglo en derechos de las mujeres. Veremos cuál será el próximo paso de este tribunal.

Hace pocos días tuvimos otro caso sorprendente y alarmante por parte de un tribunal de apelación federal. Este tribunal anuló la condena de un hombre de Texas a quien se le prohibió tener armas después de que se le emitiera una orden de restricción por acechar y acosar a su exnovia y a su hijo. También estaba involucrado en 5 incidentes distintos con armas de fuego. Luego, el tribunal afirmó que la ley federal que prohibía a los abusadores domésticos tener armas era un «valor atípico que nuestros antepasados nunca habrían aceptado.» Con ese argumento legal, el tribunal pone en riesgo la vida de muchas mujeres en EE.UU.

En Estados Unidos, el numero de feminicidios por millón de habitantes en el último año es de 13,05, en España es de 2,08 por millón de habitantes. Un factor 6,5 mayor, cuando en España hay mucha preocupación por esos casos y en Estados Unidos prácticamente no se habla de ellos. Si nos limitamos a la llamada violencia de genero, en España son 0,82 por millón de habitantes mientras que en Estados Unidos son 2,52 por millón de habitantes, aunque en este caso no hay datos muy precisos. La violencia machista es una auténtica amenaza en Estados Unidos, en donde la proliferación de armas de fuego aumenta grandemente el peligro.

Como puede verse, estos tribunales de derecha radical no solo están despojando a las mujeres de su autonomía corporal, están permitiendo deliberadamente que el poder coercitivo de la posible violencia masculina los atrape en sus relaciones y pongan sus vidas en riesgo por tomar sus propias decisiones.

Encima de toda esa herencia, ahora Trump se prepara para regresar. Ya ha empezado su campaña para las primarias del partido Republicano dirigidas a elegir candidato a la presidencia para las elecciones de 2024. En su discurso y para desbancar principalmente a sus posibles rivales de extrema derecha, como el gobernador de Florida Ron DeSantis, aun aumenta su postura extrema.

Hace unos días, Donald Trump publicó un mensaje de video en el que detalla su plan para prohibir la promoción federal de la transición de género para personas de todas las edades y «establecer que los únicos géneros reconocidos por el gobierno de los Estados Unidos son hombres y mujeres, y se asignan al nacer». Es una escalada de la retórica transfóbica actual de la derecha, que se enfoca en presentar a los niños trans como víctimas de lavado de cerebro de maestros y médicos de izquierda, y reivindica a los activistas trans que han estado diciendo durante años que el objetivo final de la derecha es las personas trans a no existir.

Todos esos ataques a los derechos de las personas y el vocabulario que se usa para incitar el odio está destruyendo las bases de la democracia. Da miedo pensar qué puede pasar en unos años. Aunque hay aun la esperanza de que Trump no sea elegido presidente de nuevo y que el ambiente mejore.