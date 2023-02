No hi ha dubte que els qui més han perdut amb la guerra d’Ucraïna han estat els ucraïnesos, que des de fa un any pateixen la invasió de Rússia i les atrocitats de la guerra. També han sortit perjudicats els mateixos ciutadans russos, ja que per culpa de les pretensions del seu president, el país ha patit un bloqueig econòmic com feia anys que no es veia, amb els consegüents efectes, sobretot econòmics, sobre la població. I, en tercer lloc, trobem els ciutadans-consumidors de la resta del món, i sobretot europeus, que han vist com han de pagar més per posar benzina al cotxe, per comprar aliments o per pagar la hipoteca cada mes.

Però no tothom hi ha sortit perdent amb aquesta guerra. Les empreses petrolieres de tot el món hi han guanyat molt. Han tancat el 2022 amb uns beneficis rècord, de més de 200.000 milions d’euros, el doble que l’any anterior. I és que si paguem més pel combustible, a alguna banda van aquests doblers. En el món econòmic es coneix com a augment dels marges empresarials. I en el món real, com una presa de pèl.

Però no són els únics que hi han guanyat. La banca espanyola acabà l’any passat amb un benefici de fins a 20.000 milions d’euros, un 23 per cent més del que guanyaren l’any anterior. I és que si paguem més per les hipoteques, per l’augment dels tipus d’interès imposat per frenar la inflació, a alguna banda van aquests doblers. En el món econòmic es coneix com a beneficis caiguts del cel, en el món real, com una altra presa de pèl.

En conclusió, que els ciutadans veim que paguem més per la benzina i veim els beneficis de les petrolieres. Veim com ens pugen la hipoteca, i després ens assabentem del que guanyen els bancs. Veim que els hi apugen els impostos a aquestes empreses amb beneficis rècords i encara es queixen. Veim com els supermercats pugen els preus dels aliments i ja només queda veure el que guanyaran les grans cadenes d’alimentació.