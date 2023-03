Un autoproclamat viatger en el temps anuncia que dijous uns extraterrestres conqueriran la Terra. Allà ells. Marxaran divendres quan vegin com va tot. Entre altres coses, els costarà ubicar en quin punt de l’any som. Veuran mànigues ja curtes i abrics encara, primeres xancles i darreres botes, espatlles a l’aire i bufandes al coll. I síndries a les botigues.Els haurem d’explicar per què els dirigents dediquen dies sencers a desfilar somrients d’obra en obra sense ser cap tradicional festa popular.

També caldrà explicar-los que els dubtes a Madrid sobre el descompte de resident per viatjar no són nous, sinó un cometa que passa cada certs anys, crida l’atenció un temps curt i no té més efecte que ser un nou avís que algun dia es podria convertir en un perillós meteorit dirigit cap a les Illes.

Perquè la pregunta surt fàcil: un govern que limitarà les rendes de les famílies nombroses que vulguin cobrar el bo social tèrmic no pot arribar a plantejar-se de veritat, amb el mateix argument de justícia redistributiva, limitar la renda per accedir al descompte de resident? La mateixa falta d’ètica que s’atribueix als polítics que han cobrat els bons es pot aplicar a un ferrerienc que viatja amb bonificació a Barcelona com a escala per dirigir-se a un hotel de luxe al Carib?

Si es tracta de serveis bàsics(educació, sanitat...), la prestació pública ha de ser universal. Els requisits, barems i màxims de renda s’han d’aplicar en ajudes per despeses que compliquen la vida a determinades famílies, tot i que posar en el punt de mira les nombroses té nassos en un país on les facilitats per tenir molts fills són poques i la natalitat cau en picat. I pel que fa als vols per anar a comprar al Fan Mallorca amb descompte de resident, podem tenir la consciència tranquil·la. La insularitat és un obstacle generalitzat, transversal en diuen ara, que mereix compensacions generals. Malgrat açò, no passa res per admetre que el sistema es pot millorar, sempre posant l’accent en qui se n’aprofita, que no són la gran majoria dels passatgers. Si els extraterrestres decideixen venir a l’Illa en avió i per Pasqua, ho podran comprovar.