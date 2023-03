Tenen vostès paraules antipàtiques? Jo sí. Almenys mitja dotzena. Són paraules que les sent i ja em posen de mal humor, com que són igual en castellà que en català, no en puc fugir. Ha existit mai cap iniciativa ciutadana per eliminar una paraula del diccionari? Intentaré fer camí en aquest tema.

Ring… ring…

- Bon dia, buenos días. Me presento, soy Josep Portella ¿Es usted el señor Santiago Muñoz Machado, el presidente de la Real Academia de la Lengua Española, que limpia, fija y da esplendor?

- Sí, usted dirá. ¿Que se le ofrece? ¿Es usted catalano-menorquín?

- Idiomáticamente sí, ¿cómo lo ha apreciado, si mi dicción castellana es perfecta?

- Uno, porque mi deber es ser sensible a todas las lenguas del estado y sus correspondientes dialectos. Dos, su dicción castellana deja mucho que desear, creo que su acento catalán supera al de Joan Tardà. Pero, dejémonos de disquisiciones y circunloquios y vayamos al grano, ¿no será por el tema del solo y el sólo que me llama? Le digo que ya no puedo más. Solo es llana terminada en vocal y punto. Solo aceptamos la tilde si es adverbio en el sentido de solamente, en este caso y en ningún otro, aunque berree Vargas Llosa. Por ejemplo: el músico sólo, con tilde, tocó un solo (sin tilde) de guitarra. Está claro, ¿no? Pues ya vamos por doce largos años de discusiones…

- Muchas gracias por su resumida y estudiada disertación, pero no era el caso. Aunque, dicho sea de paso, peor lo tenemos aquí. Su solo equivale a nuestro sol. Si yo le digo: Estic sol sobre aquest sòl, cantant en sol sota el sol, en realidad le estoy diciendo Estoy solo sobre este suelo cantando en sol bajo el sol. Ya ve. ¿Cómo lo arreglamos? En realidad, yo eliminaría todas las tildes. Bueno, sin más preámbulos, quiero hablarle de mis palabras antipáticas para ver si es posible eliminarlas del diccionario. Veo que aniquilan ustedes algunos vocablos de vez en cuando, sin ir más lejos, recientemente ahogaviejas, desamigo, superfino, zozobrante. A mí me gustan, pero ustedes tienen la autoridad.

- Puede concretar señor Portella, se está haciendo tarde y yo tengo médico y luego está convocado un conciliábulo para ver si eliminamos tejemaneje, que están los académicos del Barça con este tema, ahora.

- Sí, claro. Mire, no puedo soportar la palabra repositorio para referirnos a archivo, fondo, conjunto de alguna cosa guardada. Un repositorio es un almacén en plan fino, y ahora lo usan los intelectuales para referirse a un conjunto de fondos documentales o de otro tipo situados en un almacén digital. - ¿Podrás hacer un repositorio de víctimas del fascismo?, me dijeron el otro día. Yo dije que sí, por la confianza con mi interlocutor, pero sin saber que quería decir. Y que me dice de implementar, con lo bonito que es implantar, ahora lo usa todo quisqui. El otro día el médico me dijo: le tendremos que implementar una dieta, y la verdad, temí lo peor. Y resiliencia, ¡caray con resiliencia! No la había oído nunca y de un tiempo a esta parte resiliencia para arriba resiliencia para abajo. Cuando Gareth Bale dijo que era un resiliente se me cayó el mundo a los pies. Con las palabras bonitas que significan lo mismo: elasticidad, flexibilidad, adaptabilidad, fuerza de superación. Ay, el mundo. Vamos mal, señor presidente. Economía circular. Ahora todo debe hacerse obedeciendo a la noción de economía circular sin saber muy bien de que se habla. No hay discurso político donde no salga la necesidad de promover la resiliencia implementando la economía circular para crear un repositorio de energía. Claro, luego se quejan de la abstención.

- Amigo mío, su perífrasis es muy interesante, pero…

- No, no, no diga perífrasis. Me produce escalofrío y castañeteo de dientes.

- Bueno, diré, su opinión es muy interesante, pero tengo cita con el optometrista.

- Oh, esta me gusta. Optometrista. ¡Que palabra! Bueno, una última cosa y le dejo. Emblemático. Tengo el alcalde mi pueblo que saca cuatro o cinco veces el emblemático en un mismo párrafo. Las vacas son emblemáticas. El camí de cavalls es emblemático. La playa de son Bou, emblemática. Es emblemática la iglesia, y ca na Maruja, y ca na Divina, por no hablar de ca na Juanita. Incluso el aparcamiento nuevo es una obra emblemática. Ustedes tendrían que publicar una nota para aconsejar el uso de emblemático solamente una vez al día. Todos ganaríamos.

- Perdone, el señor Muñoz Machado se ha ido y me ha dicho que tendrán en cuenta sus amables sugerencias. Yo soy su ayudante en esta emblemática sede de la lengua hispana, emblema cultural de nuestra nación, como emblemáticamente se dice.