El anuncio de que sería el histórico Ramón Tamames (con buenos amigos en Menorca) quien defendería la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez noqueó a la mayoría de medios de nuestro país. Unos medios que jamás pensaron que un independiente de la categoría del viejo profesor podría aceptar ser la voz de la protesta de una España asqueada ya de las mentiras y barbaridades que perpetra casi a diario el gobierno sanchista, legal pero ilegítimo por basarse en la mentira y el engaño. Y cuyos votantes deberían ser los primeros en sentirse literalmente estafados al haberse creído sus proclamas propagandísticas nunca cumplidas.

Y será Tamames y no el nacionalista gallego Feijóo, un torito manso de libro, un peso ligero como aquel indolente Rajoy que fue incapaz de parar la sublevación del nacionalismo catalán en uno de los episodios más brutalmente cobardes de nuestra democracia, quien defienda la sensatez política. Esperar a diciembre es un suicidio cuando ya hemos vivido en las últimas semanas de lo que es capaz de hacer el sanchismo en unos pocos días. Y en lugar de intentar desalojarle de inmediato o de desprestigiarle ante todo el país, Feijóo ordena ponerse de perfil e ignorar la moción. Es esa moderación que linda con el inmovilismo. Aunque ya es un avance que al parecer esta vez no se escupirá a Abascal como se hizo en la anterior moción el PP de Casado.

No hay duda de que Vox le está ganando la batalla de las ideas al PP por pura incomparecencia. Por otro lado ¿cómo se entiende que puedas ya anunciar el voto negativo o la abstención sin ni tan solo haber escuchado antes a Tamames? Una equivocación que debilita la censura y beneficia a Sánchez.

En una maniobra maestra Abascal y Tamames filtraron el contenido de dicha intervención a un diario de izquierda radical con lo que la moción ha tenido una masiva presencia en los medios durante cinco días completos. Y ya se sabe, lo importante es que se hable de uno aunque sea mal. Al menos es una testificación de que existes.

Si la filtración es fiel, Tamames propondrá elecciones generales coincidiendo con las municipales y autonómicas del 28 de mayo para ‘evitar alargar el martirio de España’. Y, entre otras cosas, denunciará que el Gobierno ha dinamitado los acuerdos básicos de la Transición al pactar con los máximos enemigos de la Constitución y fomentando la división entre españoles. También propondrá cambiar la ley electoral para evitar primar a los secesionistas catalanes y vascos para que no puedan condicionar al Gobierno Central. Tamames también denunciará la apropiación de la Justicia por parte del sanchismo. ‘La fiscalía ¿de quién depende? ‘Pues eso’. Denunciará ‘los modos de autoritarismo envueltos en ropajes formales de democracia’, el ataque permanente a las PIMEs, el desprecio a los sectores primario e industrial (en los años 70’s representaba un 30% del PIB y hoy solo un 15%... ¿Y en Menorca?), la falta de políticas de natalidad, de Inmigración (‘El Mare Nostrum no puede seguir siendo la sepultura de miles de pateras’, un claro aviso a los nuevos comerciantes de esclavos y a sus conocidos comisionistas disfrazados de ángeles)... Y propondrá acabar de forma inmediata con esa estupidez de que no se pueda estudiar en español en cualquier lugar de nuestro país. ¿Cómo no van a querer votar el PP y C’s esas cosas tan lógicas? Pues ellos sabrán.

Nota bene: Publicar una opinión personal sobre una noticia que se produce el mismo día en que se lee esa opinión es un riesgo que asumo con placer democrático. Hoy martes 21 veremos lo que sucede en el Congreso. Ya lo comentaremos.

Notas:

1- Pronto: Iniciativa por Mahón editará un excepcional libro sobre la economía menorquina del siglo XVII. Cofinanciado por la Cámara de Comercio de Menorca y el Colegio de Economistas de Balears.

2- Francesc De Carreras y Félix Ovejero rechazaron la oferta de Feijóo de integrarse en la nueva fundación del PP.

3- Alfonso Guerra denuncia al sanchismo en un artículo (15/3/23) publicado en «El Mundo» (prólogo de la reedición de su libro «La España en la que creo») en el que contrapone un socialismo liberal a un socialismo populista y demagogo; y lamenta de Sánchez que «terminó aliándose con la izquierda radical y reaccionaria de Podemos, con los separatistas y con el brazo político de ETA», y añade que «la cesión permanente a los condenados por sedición y malversación generan un malestar inmenso en los que viven el socialismo, el socialismo en el que creo».

4- Menos mal que ante la corrección política que nos ahoga siempre nos quedarán Félix Ovejero, Arcadi Espada, Savater, Cayetana, Félix de Azúa, De Carreras,... Luces que brillan entre tantas espesas oscuridades.

5- Al aprobar la ley de Bienestar Animal ¿han pensado en los Leopard-os?

6- Los Bucaneros, Binibeca: ¡Qué pena!.

7-¿Nadie parará la obscenidad de los molinos quijotescos en el Mediterráneo menorquín? ¡Per l’amor de la Santa Llaga! ¿Alguien puede imaginarse un bosque de molinos en pleno mar frente a Es Murtar? ¿Pero están locos de atar o qué? Evidentemente la religión climática enloquece a quien la padece. Y, mientras, los subvencionados del Glob (sin L) silentes y parando la mano a final de mes.

8- ¿Para cuándo la dimisión del Conseller bengalí? Venga, que ja tenim frissera.

9- Recuerdo que las opiniones de «Crítica es libertad» son puramente personales y no incumben a nadie más.