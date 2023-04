- Good morning de bon matí. És la residència del senyor Donald Trump?

- Sí, soc la Melania, qui el demana, per favor. Perdoni la informalitat, però avui hi ha canvi de personal a la nostra residència de Mar-a-Lago i estam sols?

- Som Josep Portella, des de Menorca, És per una entrevista a Es Poble Today. No sé si coneix el pamflet.

- Hi, i’m Trump. You want?

- Primer de tot, podem fer l’entrevista en català, no voldria ser desconsiderat, però...

- No problema. Jo català millor que Ansar. Si és per evitar-li controvèrsies lingüístiques. Per cert, Melania m’ha dit que Josep Portella. I el segon llinatge?, perquè allà son molt atents amb les mares.

- El meu segon llinatge és Coll.

- Així que vostè és comunista? Vaja, vaja. Vostè l’any 2020 va ingressar en el Bernie Sanders is going to Win, i els meus serveis d’informació em diuen que va fer una donació de deu dòlars. Però, res, whatever. Supòs que Es Poble Today és una fake news, a mi m’encanten les fake news, cada dia mir Alaior lo millor, awesome. Dispari, Callahan. Perdó, vull dir faci les preguntes.

- Ara que el jutge de la cort penal de Manhattan li ha llegit trenta-quatre càrrecs formulats pel fiscal Alvin Bragg, vostè ha dit que està encantat.

- Sí, em sent en pau. Fixi’s com se sembla Manhattan i Mahatma, de Gandhi. He sentit pau interior. A més, en una setmana he pujat sis punts en admiració popular i no hi haurà cap altre republicà que s’atreveixi competir amb mi, sóc un màrtir en la lluita contra l’establishment.

- Però, com pot ser un lluitador contra l’establishment si té vostè té un patrimoni de tres mil cent milions d’euros?

- I és clar, jo som un lluitador pels drets dels rics, dels blancs, del poble nord-americà, de la llibertat contra els intervencionistes de la redistribució de la riquesa. Ha costat molts d’anys crear una societat lobotomitzada, però vostè ja ho sap: ignorance is bliss.

- Vostè va ser qui va dir que podria posar-se a disparar a la gent per la Cinquena Avinguda i no perdria cap vot. Realment creu que pot fer el que vol?

- Així és, ara ha quedat demostrat quan el son of a bith Braag m’ha duit davant el jutge per un cas de no res, per pagar a les dues dones i al maleit botones perquè callessin la boca he pujat sis punts. Ja veurà quan m’empaperin per l’assalt al Capitoli. Va ser un espectacle, allò. Els llibres d’història en parlaran. Sortiré disparat cap a la presidència el 2024. Every cloud has a silver líving. Que es preparin els xinos. Els ha sortit malament la jugada, als fu-man-xus. Sí, tot això està preparat pel Xi Jinping, que té nom de jugador de ping pong. Segur que li ha promès un xalet a Shenzhen al Braag. Els xinesos, els comunistes com vostè, els ecologistes i rockers com l’Springstein. No es creurà que la pandèmia va ser casual? Tot va ser cosa dels xinesos, no era el coronavirus, era el xinavirus. Després van escalfar el cap als del Greenpeace, aquesta colla de nets dels Mamas and the Papas amb la cosa de l’escalfament global, açò és un conte xino per fer tornar la indústria nord-americana poc competitiva. I que és pensa, amic meu, la guerra d’Ucraïna també és cosa del Jinping. Ell li va dir a Biden que era el moment de dur l’OTAN a la frontera amb Rússia i clar, el pobre Putin va picar, no en va fer cas i va picar. Mentre tothom té els ulls sobre el Donbass, els xinesos van avançant. Ja ho sap que han comprat els New York Yankees? Oh my gosh! Biden i la indústria armamentista estant encantats amb la guerra a Europa, i el Jinping es pixa de riure. Amèrica necessita un nou líder i aquest líder seré jo, però don’t put all your eggs in the sanic basket.

- Vaja, jo només li demanava pels seus problemes amb la justícia i vostè m’explica la tercera guerra mundial.

- No m’oblid del Black Braag, no. Quan s’ha vist a un president detingut i humiliat? Això no passa ni a Espanya.

- Però vostè no nega que pagués amb diners de la campanya electoral i en negre a una prostituta amb la que va tenir les seves coses a canvi que callés.

- Amic, you can’t make omelette without breaking eggs. Tots els meus actes són per defensar a la gran nació nord-americana del perill xinès. Segur que l’Stormy és una agent del Jinping. Sempre he pensat només en una cosa: la prosperitat i la felicitat dels americans rics. Per cert, sap si a Menorca tenen tractat d’extradició? L’amic Abascal em diu que puc demanar refugi a Espanya, que quan sigui president ell em protegirà. No sé que m’ha dit de l’Alcázar de Toledo. Sempre m’ha agradat Espanya.