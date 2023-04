Cuando escuché el discurso de Inés Arrimadas en la moción de censura presentada acertadamente por Vox hace unos días contra Pedro Sánchez, lamenté como nunca lo que ha pasado con Ciudadanos. Fue un discurso magnífico, apabullante e impresionante. Hacía tiempo (desde los tiempos de Cayetana A. de Toledo como portavoz del PP en el Congreso) que no oía algo tan claro, tan preciso y tan bien expresado.

Orillando falsas modestias, yo fui quien instigó a crear el partido Ciudadanos en la Isla convocando aquellas primeras reuniones en el Hotel Capri de Mahón. Después se añadió Joan Triay y su grupo de Ciutadella y convocamos una reunión en Es Mercadal con los representantes de Palma. Lo siguiente es ya conocido: confusiones, divergencias, envidias, traiciones y puñaladas. Lo clásico en los partidos. Nada nuevo bajo el sol.

Pero sí, Arrimadas estuvo magnífica en la moción. Me permito reproducir parte de su discurso en el que desnuda al sanchismo que padecemos al listar los ‘hits’ del presidente.

Dijo Inés: «Pedro Sánchez ha sido capaz... de meter por primera vez a un partido comunista y populista en el Gobierno. Colocar a una ministra de Justicia como Fiscal General del Estado. Montar una Mesa de chantaje con los separatistas catalanes. Dejar que su ministro se reuniera a escondidas en el aeropuerto de Madrid con una dirigente de la dictadura venezolana. Acercar, por orden de Bildu, al 100 por ciento de etarras y entregar a los nacionalistas el control de las cárceles. Quitar competencias a la Guardia Civil en Navarra. Tomar al asalto RTVE. Permitir que se discriminara a la Policía Nacional en la vacunación en Cataluña. Quitar y poner la mascarilla en función de sus intereses electorales. Declarar un estado de alarma específico para una comunidad autónoma (Madrid) donde ellos no gobernaban para torpedear a un gobierno que no es el suyo (y yo hubiese añadido «y cosechando dos sentencias del Tribunal Constitucional declarando totalmente ilegales los dos encierros a los que nos sometió»). Crear un Tribunal de Cuentas, por cierto con el beneplácito del PP, a medida de los golpistas. Destituir al director del INE porque los datos desmentían su propaganda...

Controlar o intentar controlar organismos muy importantes como la CNMV. Poner afines suyos en el Constitucional para que puedan avalar sus cesiones al separatismo. Meter a Bildu y a ERC en las Comisiones de Secretos Oficiales. Pactar con Otegui la Ley de Memoria Histórica. Indultar a los golpistas. Rescatar una aerolínea chavista con 53 millones de dinero público. Cesar a la directora del CNI porque se lo pedía ERC. Indultar a Juana Rivas, que es una condenada por secuestrar niños. Abrir expedientes a médicos y enfermeros en Balears por no hablar en catalán. Permitir y evitar que se prohiban los homenajes a etarras...

Permitir el acoso a la familia de Canet que pidió escolarizar en español (no permitir la enseñanza pública en español en buena parte de España). Permitir que medio Consejo de Ministros boicoteara la cumbre de la OTAN y el envío de ayuda a Ucrania. Permitir el acoso a los constitucionalistas en las universidades y llegar a justificar las agresiones a jóvenes como los de S’ha Acabat en Cataluña. Poner, a los cinco minutos, a investigar unos cánticos en un colegio mayor pero no actuar durante meses mientras los violadores salen de las cárceles. Insultar y señalar a las empresas y perseguir a Amancio Ortega, a Juan Roig o a cualquier persona que genere empleo en este país. Señalar a los medios de comunicación que no les son afines desde la tribuna del Congreso...

Llamar ‘piolines’ a los policías nacionales. Suprimir el delito de sedición. Rebajar el delito de malversación. Votar de madrugada en este hemiciclo para saltarse a los tribunales. Allanar el camino al separatismo para que monten otro referéndum. Desde el Gobierno atacar al Rey, a los jueces, a los tribunales, a los policías y a todo aquel que defienda la democracia y el Estado de derecho en España. Clamar contra la prostitución pero callar y proteger a sus diputados cuando van a los prostíbulos con el dinero de los sobornos. Poner al frente del CIS a un militante socialista, multiplicar su presupuesto y manipular las preguntas y las encuestas. Gastarse millones en campañas sobre cómo debemos tener relaciones sexuales o cómo hablar...

Tratar desde el Gobierno a los hombres y niños de este país como potenciales violadores y maltratadores. Gastarse 250 millones en trenes que no caben por los túneles y ocultar esta chapuza durante un año. Intentar controlar el 100 por ciento de la Justicia hasta que Europa tuvo que frenarle los pies por tres veces. Pegar un volantazo en la posición de España respecto al Sáhara ocasionando un tremendo daño a nuestro país y ocultar que ha conseguido Sánchez a cambio. Perseguir a la educación concertada, la educación especial y los conciertos sanitarios por su sectarismo y por su fobia a la libertad. Bajar aún más la calidad de la educación española con una ley que fulmina todo mérito y capacidad y que instaura el aprobado general. Hacer una subida generalizada de impuestos mientras bate récords de asesores. Bloquear hasta 40 veces la ley de ayudas a los enfermos de ELA mientras mantienen el gobierno más caro de la historia, etc., etc.

E Inés, que no agotó todo el listado de éxitos, acabó con estas palabras: «Ni con inteligencia artificial diseñada por el peor enemigo de España se puede crear un presidente más dañino para nuestro país. Cualquier punto de estos podría haber hecho caer un gobierno». Muy cierto. Los españoles hemos vivido algo inédito como que un presidente español por permanecer una semana más durmiendo en el colchón de La Moncloa sea capaz de pisotear todos los límites y dejar a un Partido Socialista Obrero y Español a los pies de los caballos. So sad.

Notas:

1- Enhorabuena a la Policía Nacional por mantener el nombre de Mahón. Gracias por tener sentido común.

2- Pedir la creación de una policía regional, un ‘Cos de Guaita’, es otra de las conocidas chorradas de Més.

3- La teniente coronel Margarita Pardo de Santayana, 5 hijos y habiendo participado en misiones en Mali o Afganistán, será la tutora de la formación militar de Leonor.

4- Sánchez Dragó, un genio humanista contra la mediocridad políticamente correcta. Descanse en paz.