Beatriz Flamini va completar el repte de passar 500 dies aïllada a una cova de Granada. Ja defora, satisfeta per l’experiència, mostrava un ample somriure que s’esborrarà segur quan vagi al súper i vegi com ha pujat tot en aquest temps. Llavors s’esfondrarà la pau interior que ha assolit en un any i mig sense tertúlies polítiques hipertenses, insuportables èxits musicals omnipresents, controvèrsies subrogades de les revistes del cor i la gent de bilis, Vinicius, Sumar, telefonades comercials, vaticinis interessats de la fi del món amb cada llei, renecs de qui sempre s’ofèn i queixes de qui només es queixa.

I és que en aquests 500 dies el preu de l‘oli d’oliva gairebé s’ha duplicat. Podria ser aquest fet una explicació a l’escàs reciclatge d’oli vegetal a Menorca, ja que el consumidor hauria apostat per aplicar, amb obligat èmfasis, la R de la reutilització, passant pel mateix líquid ous, patates, pollastre, sardines i unes croquetes que acaben fent gust d’ous, patates, pollastre i sardines? Diria que no, com tampoc la moda de l’air fryer o uns millors hàbits alimentaris.

L’evolució general de les pobres dades de reciclatge a l’Illa evidencien que la consciència ciutadana, el compromís amb els contenidors de colors, ha arribat al seu sostre, baix, trist i lamentable, un sostre fixat per una vessa estructural alimentada amb excuses, fictícies algunes, altres reals. Per exemple, és difícil millorar el reciclatge d’oli amb els mitjans que té ara el ciutadà per fer-ho.

Per açò, s’ha de començar ja la recollida selectiva porta a porta, aposta valenta, moderna i necessària. És obvi que provoca reticències. No es poden ignorar i més si són de col·lectius assenyats com els comerços de Maó. S’ha d’aplicar amb tacte i precisió quirúrgica per superar cada crítica i pega, que n’hi haurà, però amb decisió, perquè un resultat que es va repetint no canvia si es fa sempre tot de la mateixa manera. La llàstima és que quan Flamini va entrar a la seva cova el porta a porta semblava imminent i encara ara no ha sortit de la fosca cova dels tràmits eterns.