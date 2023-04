El suggeriment de tres possibles propines al tiquet d’un restaurant ha obert un debat nacional sobre aquest costum de restaurants i bars, en greu perill d’extinció (la propina, no els bars) com a efecte dels nous sistemes de pagament que treuen de circulació les monedes, suprimeixen l’espera del canvi que molts evitàvem amb aquest modest dispendi i faciliten pagaments compartits a parts iguals sense arrodonir.

Per què la propina es dona gairebé només a l’hostaleria? Si vol compensar un pretès sou baix també la podrien rebre caixers del súper o qui neteja el carrer. Si premia el bon servei, se suggereix per omissió del premi que el fuster, l’empleat de banca o, avui, el llibreter no ofereixen un bon servei. Si és per proximitat íntima amb el professional, què més proper i íntim que una neteja bucodental i ningú no dona propina a l’higienista dental. L’ambient distès del moment seria un factor clau, com també el costum històric. De fet la paraula propina té a veure etimològicament amb beure.

En aquest debat, tothom recorda que als Estats Units la propina forma part de la factura i el sou dels cambrers, com si fossin comissionistes. L’opció, ara polèmica aquí, de deixar propina amb la VISA amb quantitats proposades per l’empresa, no és nova. Ja la vaig veure fa un any a França, a una app de menjar a domicili. El beneficiari era un repartidor a pedals i en precari, al qual s’identificava amb el nom per generar encara més empatia. Toquen la fibra de qui no té el cor de pedra.

A Menorca, a Espanya, entenc que el sou digne del cambrer ja queda ben cobert amb els tres euros llargs que costa un refresc o els vuit que hem de pagar per la insistència infantil de consumir unes senzilles postres. És molt poc adequat incitar que el client actuï com un forçat agent d’una pretesa justícia social després del cafè. La propina pot quedar, perfecte, però ha de ser el més lliure i voluntària possible, anònima, no caritativa ni condescendent, sincera i, ja que hi som, universal, per a tots els oficis. Si els ha agradat aquest articlet, els va bé per Bizum?