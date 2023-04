Lo han vuelto a hacer. Pensaba que habíamos firmado una tregua mediante la cual ambas partes nos comprometíamos a no martirizar a la otra, pero esta semana ese acuerdo saltó por los aires… Te explico. Si eres de los veteranos o veteranas por esta columna sabrás que hay 3 cosas que me fastidian. Coger un avión, el otoño y las impresoras. En efecto, ellas me han vuelto a trolear recordándome que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. O con la misma impresora.

Hace ya unos años te comentaba por aquí que tuve que vérmelas con una impresora que, te lo aseguro, me pareció más inteligente que muchos seres humanos. No tenía ni puñetera idea de cómo hacer una fotocopia a doble cara y tras un buen puñado de intentos con su consiguiente encabronamiento, lo dejaba ir para volcar toda mi ira en el artículo de entonces. Pues bien, me ha vuelto a pasar.

Esta semana intentaba cambiarle el tóner (la tinta) a una de esas máquinas del diablo y, a pesar de que había instrucciones por todos los lados, acabé rompiéndole una pieza al cartucho que, creo y a falta del diagnóstico de un profesional, lo dejó inutilizado, mientras me pareció oír como el cacharro se partía de risa malévolamente a mi costa.

Y, ¿por qué te cuento yo esto? Es un ejemplo de lo que no se debe hacer. He dejado que pasen los años y no he afrontado mi problema con las impresoras. He intentado rodearme de buenos profesionales que me ayuden pero no he aprendido algunas cosas básicas que me ayudarían en el día a día. Es cierto que por suerte no me cruzo demasiado con estas máquinas, pero sí lo suficiente como para que un día tonto del montón, me recuerden que ellas heredarán la tierra.

No me cabe la menor duda de que tienen un plan. Espero que más tarde que temprano nos van a conquistar con una facilidad pasmosa convirtiéndose en las dueñas del planeta y del universo, devolviéndonos los golpes y patadas que todos y todas les hemos dado alguna vez, hastiados de que no nos hiciesen caso. No te preocupes, no eres el único.

Se comenta por Instagram que hay una asociación de damnificados por las impresoras que ya se están movilizando para buscar algún tipo de remedio a semejante problema, mucho más importante de lo que te pueda parecer. De momento no se han podido constituir oficialmente porque no han sabido fotocopiar los DNI de las personas interesadas y, claro, dicen que va para largo.

Si ya te lo digo que llevamos años luchando contra el sistema, pero el sistema nos lleva años de ventaja. La vida es aquello que pasa mientras intentas hacer una fotocopia a doble cara en blanco y negro, o intentas cambiar el tóner de la impresora. Y no el rato que pasas enfurruñado con el aparato que hace lo que le da la gana.

