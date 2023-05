Després del malson de la passada temporada a Fornells, amb obres fins al mes de juliol i el Passeig Marítim com un camp de batalla durant tot l’estiu, semblava que Ports es posaria les piles a l’hivern per evitar que passés el mateix enguany. Però no ha estat així. Algú va enganar al conseller Josep Marí que el passat 15 de març assegurava al Parlament que les obres anaven a «molt bon ritme» i que els treballs a la zona urbana ja estaven acabats.

La versió que es donava als despatxos era que fins al juny només se continuaria fent feina a l'escullera, però la realitat és que s'ha viscut la Setmana Santa i tot el mes d'abril amb la primera línia vallada per les obres, obrint forats a carrers que ja estaven tapats, posant paviment, fent pols i renou per amargar l'estada als turistes que van cometre l'error de creure's la paraula del Govern. Encara avui tenim les muntanyes de fang que es van extreure del dragat donant la benvinguda al poble que és considerat el més visitat del país. Dir que les obres han anat a «molt bon ritme» és un acudit de mal gust per a qualsevol vesí de Fornells que ha patit el despropòsit que ha estat la planificació i execució dels treballs. Amb el tràfic de centenars de camions per dur pedres importades de Mallorca -es veu que a Menorca no en tenim- per fer el nou dic com a símbol del malbaratament dels recursos públics. Amb un resultat final més que discutible des del punt de vista estètic després de dues modificacions de contracte i un sobrecost d'un milió d'euros. Molt de presumir des del Consell que Menorca és una illa pilot en l'aplicació de l'Agenda Urbana i resulta que la mateixa administració acaba de convertir Es Pla en una plaça gegant de rajoles i formigó sense afegir un sol arbre ni una zona d'ombra per passejar. Com era allò de les illes de calor que s'havien d'evitar a tot preu a places i carrers? Ni coherència, ni bon gust, ni cap dimissió.