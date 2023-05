Lamento tener que delatarles pero hoy toca hacerlo en honor a la verdad: una parte de los menorquines están afiliados al pesimismo más puro y duro. Son esos que todo lo ven negro. ‘Paint it, black’ cantaban los Rolling Stones. Aunque, quizás, más que pesimistas sean derrotistas hasta el punto de hacer cierta la frase tan común en la Isla de Quin desastre!. Sí, algunos creen a pies puntillas que en Menorca tot és un desastre.

A ver, un grupo consolidado de menorquines están convencidos de que ‘la Isla está fatal’ porque les han convencido para que así lo crean. Sí, literalmente les han convencido, es decir les han sorbido el coco adecuadamente. Para este sector, significativo electoralmente hasta el punto de que puede decidir el futuro político de la Isla, el aire menorquín es casi irrespirable, el campo está hecho unos zorros, la nueva carretera altera el equilibrio ecológico de la Isla (¿?), el subsuelo está totalmente contaminado... vivimos en una tierra desértica, sin agua, los aviones ensucian el aire de la Isla, los yates son los peores enemigos de la sostenibilidad marina, los humos de las cuatro chimeneas que hay polucionan el cielo isleño y transmiten cáncer... los coches nos inundan y deben ser considerados nuestro máximo enemigo, los rent-a-car son unos desaprensivos y unos peseteros, los supermercados se ponen carísimos y solo unos pocos de ellos ofertan productos de la Isla... no hay viviendas en alquiler por culpa del turismo, el turismo es nefasto para la conservación de la Isla, el turismo es un monstruo, un depredador nato... y así. Su menú de creencias apocalípticas es infinito. La conclusión de esta visión destructiva induce a hacerles creer que la Isla está sobrepoblada, polucionada y absolutamente masificada en verano. Lo que sin duda alguna nos conduce irremediablemente a la extinción y al fin del mundo.

Sí, todo esto se lo creen de verdad, a pies juntillas, son creencias que atesoran como su ‘corpus religioso doctrinal’ por cuyos mantras sienten devoción mariana. Ese pesimismo y estas fijaciones extremistas es lo que alimenta su vida diaria. Muchos de ellos son sumisos votantes del PSM cuyas siglas coinciden precisamente con ‘PeSiMismo’ (ahora integrada en el movimiento separatista de Més per Catalunya). Verlo todo negro es su modo de vida, o mejor, hacer ver a los demás que todo es negro es lo que hace que sus cabezas visibles puedan vivir de gorra en la política.

No importa que haga ocho años que gobiernen la Isla, para ellos todo sigue siendo «un desastre», por lo que implícitamente reconocen su incapacidad para pintar la isla de otro color que no todo sea un desastre.

A estas personas, radicales y autoconvencidas de ser los propietarios de la verdad absoluta, no les vale que se les pueda rebatir y contradecir todos y cada uno de los Mandamientos que sus Profetas les han grabado en las Tablas descendidas de su Sinaí particular. Son los que adoran a su becerro particular bajado del Monte Toro: la histeria ecologista. Ni escuchan ni están capacitados, ni dispuestos a hacerlo. Se sienten cómodos y complacidos con estas creencias y con ellas acuden a su misa diaria y particular con sus monaguillos mediáticos dorándoles la píldora. ¡Pues qué le vamos a hacer! Tienen todo el derecho del mundo a amargarse la vida con sus traumas mientras ‘los otros menorquines’ disfrutamos de nuestra maravillosa, limpia y clara Menorca.

Otro día hablaremos de la Menorca positiva ‘y nunca negativa’, esa que desea progreso real para sus ciudadanos, esa que quiere alejarse del encorsetamiento cultural, esa que desea superar ya de una vez todos los complejos que implica vivir permanentemente controlado, subvencionado y subsidiado.

Notas:

1- ¿Impulsará la celebración del Lazareto Festival en San Felipe su rehabilitación? Recuerdos de Fco. Fornals.

2- Se publicará ya la 3ª edición del libro «Menorca 1936». Éxito imprevisto, ventas espectaculares.

3- Carretera general: La excusa ‘Agrosilvopastoril’... es el acabose. Pero de verdad, ¿qué les pasa?

4- Me aseguran que el viernes 26 de mayo una excavadora se dirigirá lenta y pausadamente hacia el puente sobre el Río Kwai ubicado en Rafal Rubí y, ante la expectación de seis mirones ociosos, le propiciará un delicado golpe de terciopelo como símbolo de su anunciada destrucción. Así, la noticia podrá ser publicada en la edición de la prensa local del sábado 27, jornada reflexiva antes de las elecciones del domingo 28. Junto a la impactante foto podremos leer unas vibrantes declaraciones del CIM afirmando: «¡Veis, nosotros siempre cumplimos nuestra palabra!» La prensa del domingo ya traerá la noticia de que han sido denunciados penalmente ante los Tribunales. Delito: robar al pueblo y despilfarrar sus recursos.

5-¿Por qué no se ha presentado el GOB a las elecciones? Sería lo suyo. Ocasión perdida para tocar la realidad.

6- ¿Es verdad que el protocolo inglés también tuvo que emplearse a fondo para evitar que Bolaños se colase en la coronación de Charles III? ¿Será un colador nato?

7- A la fraccionadora Laura Borrás la han echado a la calle por corrupta. Aunque, claro, no renunciará a su pensión española. ‘Sepulcra blanqueada’. Sus amigas separatistas deben estar desoladas. ¿Y el fraccionador catalán del CIM? ¿A qué se espera para encausarle?

8- Puede que Maite de Medrano Olives (VOX) sea la candidata mejor preparada para presidir el Consell insular.

9 - ¡Bien por Mateu Aínsa (PP) que usa nuestra modalidad menorquina en sus mensajes de redes sociales!

10 - ¿Por qué han bajado las banderas azules en la Menorca de la tan pregonada Reserva de la Biosfera?

11 - Iniciativa por Mahón prepara un gran acto en el Ateneo de Mahón. Atentos.