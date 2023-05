L’inici oficial de la campanya electoral és una bona notícia perquè suposa que només queden dues setmanes d’eterna campanya real. Els partits mantenen la tradició de penjar cartells, logística que genera despeses, feina, presència i, amb molta sort, un o dos vots per a cadascú. També entretén.

El PSOE, sense riscos, continuista, torna a posar molta roba blanca als candidats sobre fons blanc, com el 2019. El lema balear és «Per tu, per tothom», que per aquella confusió habitual entre ‘per’ i ‘per a’, sona a publicitat comercial de qualsevol cosa o a qualificació de pel·lícula infantil. L’insular és «Amb tu feim Menorca». Molt de ‘tu’, prova evident del fet que es vol mobilitzar més que convèncer de res.

I, per rematar, el PP també diu «per tu». Tu, tu i més tu. L’acompanyen d’un «Canvi, per Menorca». Ho podria dir un entrenador que vol que descansi l’Illa. L’entrenador és vostè, tu, com diuen ells, excés informal de confiança que cerca la proximitat amb el votant. Candidats riallers en cartells clàssics, camisa sense corbata tots, amb un fons difuminat.

Més. Original i s’agraeix. Una lona, tipus attrezzo de teatre de barri, amb un paisatge que té un hospital a primera línia de mar obstruint el pas a una carretera, i el lema, recurrent a l’esquerra, «Les persones primer». Nova al·lusió directa al votant. Les persones són gegants sense rostre. Surten tres molins. El que es va retirar no surt. No enganyen.

A Unidas Podem fan posturetes de quatre en quatre com si fossin vocalista, guitarra, baix i bateria. A un eslògan interromput per unes fletxes de sentit únic sembla que «Valentia» és el nom del grup i «Per transformar el futur» el disc que presenten.

Vox diu «Cuida Menorca» i «Cuida lo tuyo», com li diríem a algú que té un problema que no volem pronunciar en veu alta. No falta la bandera d’Espanya.

Ciudadanos variat i imperatiu, impetuós, combina castellà i català fins i tot en un mateix cartell. Ara Maó diu que comença el futur, però pel que fa a la litúrgia electoral, sembla que no massa.