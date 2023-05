¿Sabías que el día 11 de mayo no es el día internacional de nada? No sé si te pasa, tengo la sensación de que todos los días del año son el día internacional de algo y resulta que el 11 de mayo está libre. Podríamos organizarnos y dedicar un día tan bonito como ese a alguna chorrada que esté a la altura de otras iniciativas. En el mes de mayo hay el día internacional de la Tuba, el 5; el 4 es el de Star Wars, el 6 lo comparten la lucha por la liberación de la marihuana, el acordeón y de jardinería nudista, mientras que el 18 es el de la fascinación por las plantas, el 21 es el del asistente virtual, y el 26 de Drácula.

Hay quién ha trabajado duro, o se ha aburrido lo suficiente, para lograr que el 7 de octubre sea el día internacional de los calvos, el 1 de abril sea de la diversión en el trabajo (Parece una broma propia del dia d’enganar) o el 4 de febrero el día mundial del zombi, esa extraña epidemia que nos invadirá más pronto que tarde a base de muertos vivientes encabronados, puede que torpes o supermáquinas de destripar como en algunas películas. Si inviertes un rato (el rato más libre y menos importante de tu vida) en buscar en internet la retahíla de días mundiales extraños que hay, descubrirás que los pelirrojos celebran su día el 7 de septiembre, que el 2 de diciembre se celebra el de las frituras y el 17 el de los jerseys feos, que mayormente lucimos durante Navidad.

Por eso te digo. Aunque nos hayan dejado el listón muy alto en cuanto a las paridas, creo que con un poco de imaginación y una buena juerga con amigos, se puede dedicar el 11 de mayo a algún motivo lo suficientemente estúpido.

Yo qué sé… De los que se cuelan en la cola del súper con un morro espectacular, de los que tienen por costumbre no usar los intermitentes, de los que viven enfadados, de los que mienten más que hablan, de los que hablan más que mienten… ¿Alguna idea?

Puede sonar absurdo, lo sé, pero es que vivimos rodeados de cosas absurdas, de personas absurdas y de decisiones absurdas. Resulta que un partido político con complejo de banda terrorista ha presentado a más de 40 candidatos con tufo a terroristas y a asesinos para las siguientes elecciones. Estamos los que nos parece fatal y lo decimos, ellos que encima se ofenden si les recuerdas que son una panda de asesinos y de cómplices de asesinato, y, lo peor, los que no pueden decir lo que piensan por si se enfadan y no los apoyan. Los que se tienen que callar para no morderse la lengua. Y con cuidado por si de la lengua le sale veneno. Te imaginas, a quién le dedicaría yo el 11 de mayo, ¿no?

dgelabertpetrus@gmail.com