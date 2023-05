A Ciutadella en les eleccions vinents es presenten les mateixes set candidatures que en el Consell, donant per bo que Endavant Ciutadella és la marca local d’Unides Podem. I a ambdues eleccions, crec, que la batalla principal es lliurarà per la banda esquerra del taulell polític. No veig tant una lluita PP-PSOE, sinó més aviat una disputa PSOE-PSM/Més, per veure quin partit és capaç de liderar uns hipotètics governs reeditats d’esquerres o si ho fan els dos.

A Ciutadella, on el PSM fa quatre anys va consolidar la primera posició i es feu amb set regidors, no està clar que els ecosoberanistes de na Maria Jesús Bagur mantinguin la distància de més de 1.200 vots que els separa ara dels socialistes. El PSOE, que en 2019 es quedà amb 4 escons, ara de la mà de Carol Cerdà sembla que puja amb força. Una altra cosa és que aconsegueixi desbancar el PSM al seu bastió. Però el que està clar és que hi ha batalla. Difícil ho té el PP a Ciutadella, actualment amb 5 regidors. La majoria està als 11, i si na Juana Mari Pons vol ser batlessa, hauria de pujar als 8 escons (i açò vol dir passar dels 2.600 vots de 2019 a més de 4.000), i que Ciutadans i Vox sumessin entre els dos altres 3 regidors (uns 1.600 vots). No ho té fàcil la dreta fer-se amb 5.600 paperetes, quan fa 4 anys es conformà amb 3.500. Al Consell (on el PP sembla que està millor), el qui puja a l'esquerra, en canvi, és Més per Menorca, mentre que el PSOE segons les enquestes està estancat. La relació de forces des de fa quatre anys està en 4-3, a favor dels socialistes. Més, que creu en el sorpasso, firmaria en treure els mateixos consellers que els socialistes (tres). Açò sí, sempre que Unides Podem fermi el seu, i es pugui reeditar el tripartit. I igual que en 2015 pugui demanar dos anys la presidència. Tal vegada, com ja va passar fa vuit anys entre Maó i Consell, en funció dels resultats del 28-M, les negociacions creuades per la investidura ara es donin entre Ciutadella i el Consell. I ja veurem si a Ponent en el proper mandat hi ha més d'una batlessa i a la plaça de la Biosfera hi ha algun president.