De l’1 de juny al 30 de setembre de 2022 a l’Aeroport es recolliren uns 1.400 objectes perduts que no s’han reclamat. Més de deu al dia. Es poden consultar al web de l’Ajuntament de Maó. Els missatges sonors d’AENA que recomanen tenir controlades en tot moment les nostres pertinences no funcionen del tot.

El detall de la llista demostra el caràcter turístic de l’Aeroport. Moltíssimes ulleres de sol, algunes graduades, i molts capells diversos, amb una quantitat de capells de palla que sorprèn per elevada. O no. Per a què vol un turista urbà un capell de palla a casa? És fàcil deixar-se lents opaques o barrets a un seient de la sala d’espera quan només són ornaments, attrezzo vacacional, capricis efímers.

La relaxació vacacional no explica, però, l’oblit a l’Aeroport de 122 cinturons. 122!!! El cinturó és ornament, però no només. Té una funció bàsica, subjectar una peça de roba, a més d’altres secundàries com avisar del perillós increment del contorn abdominal. Els exigents controls de l’accés a la zona d’embarcament són, segur, el motiu d’aquest enorme forat negre de corretges.

Així i tot, superat l’arc de seguretat, una persona ha de notar que el cinturó no hi és, que els calçons s’arrien perillosament, que la faldilla assoleix massa autonomia. No és el mateix cas que unes ulleres de sol circumstancials, una gorra inútil a l’ombrívola terminal o un capell de palla quan el turista ja torna a la rutina. El cinturó és d’aquelles coses senzilles que quan ens falten s’enyoren ben prou, es noten.

Ara, en campanya electoral, es xerra de moltes coses. Unes són vistoses, cridaneres, polèmiques, però accessòries, estacionals, per al reclam del vot. Perdran pes dia 29. Altres són capitals, fan manco renou, però si un dia els extraviam, ens pot saber greu. Amb el vot es decideix què ens és indiferent perdre i quines pertinences volem tenir controlades en tot moment. S’ha de votar i a consciència, perquè hi ha el risc d’acabar amb ulleres de sol, un capell de palla i el cul a l’aire.