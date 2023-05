Quan el PSM va guanyar les eleccions a Ciutadella l’any 2015 el seu programa prometia «estudiar la possibilitat» que la plaça des Born fos per als vianants «considerant la seva possible execució», al mateix temps que anunciava noves zones d’aparcament al voltant de la ciutat. Quatre anys més tard, al 2019, l’equip de Joana Gomila torna a guanyar les eleccions i Es Born continuava igual. Açò no els va impedir, però, doblar l’aposta i prometre un aparcament soterrat a La Pau i la recuperació definitiva de la plaça per als vianants.

A una setmana de les eleccions del 2023 cap d'aquests compromisos s'ha fet realitat. El PSM ha iniciat una campanya de propaganda per culpar al PSOE i els partits de l'oposició. El cert, però, és que som davant un altre exemple de manca de gestió municipal. L'Ajuntament de Ciutadella va tardar sis anys a anunciar (el març de 2021) l'encàrrec d'un projecte per a la peatonalització des Born i l'inici d'un procés de participació ciutadana. La proposta final havia d'estar enllestida en un any. Avui encara no s'ha presentat. El setembre de 2022 el PSM ja assumia que era impossible tancar el trànsit des Born aquest mandat: no hi havia avantprojecte, mancava redactar el projecte executiu, trobar el finançament, licitar les obres, adjudicar-les i començar els treballs. Però veient que arribaven en blanc a unes terceres eleccions, a algú de Dalt la Sala se li va encendre la bombeta: I si aprofitam l'aparcament provisional de La Pau per traslladar la zona blava des Born, compram unes jardineres i tancam la plaça per fer veure que ja hem fet alguna cosa? Emulant a cert periodista la consigna va ser: «Es muy burdo, pero vamos con ello». El que ha fet el PSOE votant amb l'oposició el retard de la mesura fins a l'octubre és evitar una 'xapuza' que té un únic responsable: el govern municipal del qual han format part en els darrers vuit anys. Les cases no es comencen per la teulada.