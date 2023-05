1/ Escribo estas líneas el sábado 27 por la tarde. Ya ha acabado el Diluvio Universal de los últimos 15 días. Un aguacero de mentiras, medias verdades, embustes, excusas e imposibles promesas de engañabobos anunciadas al estilo de los charlatanes de feria. Todo lo hemos sufrido con resignación e indignación al tiempo que veíamos como en muchas de las listas propuestas la sumisión era aliada de la mediocridad que es como el monóxido de carbono que no puedes verlo ni olerlo pero te mata.

Pero ‘rien ne va plus’ para esos demagogos que dicen querer hacer ahora lo que no han hecho en 8 años. Mañana por la noche sucederá un particular «Sunday, bloody sunday» político, y será cuando veremos si el pueblo se ha tragado los sempiternos embustes o por el contrario ha mandado a sus casas a esos que no podrían dormir gobernando con la podemía o que prometieron mil veces no pactar jamás con los bildu-etarras.

2/ Lunes 29, casi las 2 de la madrugá. Llevo sentado ante el televisor desde las 8 de la tarde del domingo 28 para poder atender al resultado de las elecciones de ayer y cumplir con mi responsabilidad de entregar mi artículo semanal a primeras horas del lunes para su publicación en la edición del martes. Ya se han acabado las palomitas, las galletas, la Voll y el helado; solo me queda el amigo Jack D. cuya amistad frecuento algún día de forma moderada, claro.

Conclusiones de madrugada a nivel regional: Las encuestas han fallado. Ya lo escribimos aquí «hay mucho voto oculto». «Hay partido». Hecatombe de la izquierda. El PP ha barrido en Balears. Vox ha entrado como un soplo de aire fresco en la política balear. Ya forma parte de la realidad política de nuestras islas y será imprescindible contar con ellos para formar gobiernos locales e insulares igual que lo ha hecho el PSOE con los radicales de Podemos y los separatistas de Més. El PSOE pierde las tres ciudades baleares más pobladas: Palma, Calviá e Ibiza. Alegrías especiales: Més-Manco per Menorca sigue debilitándose y bajando en porcentaje de votos. El fraccionador ha quedado fuera del Parlament. Aleluya, aleluya... aunque ya le encontrarán algún apaño... quizás en un IME que deberá ser desinfectado y refundado. Si acaso.

En Menorca el PP gobernará el CIM. El puente de Rafal Rubí se salva. Literalmente se echa del poder a los que han paralizado la Isla durante los últimos 8 años. La Podemía desaparece y los carcas retroceden. Ni los cheques de € 200 han servido para evitar la hecatombe. La entrada de Vox, que tendrá presencia en las 4 administraciones menorquinas a las que se ha presentado, es muy meritoria. A las 13.31 h. de sa dematinada d’ahir dilluns se supo que entraría en el gobierno del CIM. ¿Cultura? ¿Territorio y desarrollo?

Mahón: la ciudad deberá aprender diplomacia para tratar con el CIM y el Gobierno balear. Y sí, tendremos que esperar cuatro años más para poder circular libremente por el puerto aunque quizás aprendan de los errores. Topónimo: igual llegan nuevas directrices de Palma y/o del Consell insular. O quizás ayude una sentencia.

Urgencias: eliminar la obligatoriedad del barceloní en la Sanidad e imponer por ley el español en los colegios. Al fin. «Plis, educación». En el Poniente de la Isla ¿por qué no un acuerdo del PP y Vox con Ciutadella Endavant?

España: a estas horas intempestivas el sanchismo está a punto de perderlo todo: La Rioja, Aragón, Balears, Valencia, Extremadura, Castilla y León (¿?), Cantabria, 7 de las 8 capitales andaluzas, etc, etc. etc. Todo. ¿Cuándo regresará a Inca la nacionalista Armengol? Entretanto Madrid luce como nunca. Y el separatismo estornuda en Barcelona.

Mientras los empleados mediáticos de Sánchez han querido evitar presentar estas elecciones como unas primarias de las generales, la realidad se ha impuesto y el varapalo al sanchismo y a su colaboracionismo con los enemigos de España ha pasado factura al PSOEspañol. ¿Cuándo dimitirá Sánchez?

2 Notas:

1- Unas conocidas hermanas mahonesas han vendido su casa paterna en el centro de Mahón (con maravillosas vistas sobre Es Freginal) a John Paul Jones bajista del famosísimo grupo Led Zeppelin (casi 300 millones de discos vendidos) al tiempo que conocido compositor y productor. Mahón se integra en el circuito rock más internacional. ¡Uep aquí!

2- Iniciativa por Mahón detectó la presencia de un topo en su acto celebrado en el Ateneo que filtró lo revelado en dicho acto: la existencia de un pueblo en Puerto Rico denominado precisamente Mao.

3- El famosísimo Restaurante Bar España se reinaugura el 5 de junio y se reabre a partir del 6. Misma Carta.

4- Parte de la colonia cubana en Menorca se acostumbra a reunir en Doña Queta, local del Polígono Industrial de Mahón. Magníficas tostadas, empanadas y buena cerveza.

5- Curiosidad: En el aparcamiento de la Estación Marítima de Mahón, frente al Baixa, se han habilitado varias plazas verdes para coches eléctricos. El problema es que no hay enchufes donde enchufarlos.

6- ¿Ha habido intentos de compra de votos en Menorca? ¿Quién asegura que no? ¿No hemos visto el reparto masivo de cheques de € 200? Además con nocturnidad y alevosía.