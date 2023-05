Bufen altres vents. Les urnes en van deixar constància el diumenge passat. I encara que, com bé sabeu, el nou signe polític no sigui de la meva preferència, haurem de respectar la voluntat dels que van acudir als col·legis electorals (coses de la democràcia…).

Tot i això, em costa molt, molt d’entendre que hi hagi tanta gent del meu entorn (la suficient per treure un conseller) que opti per l’extrema dreta. I des d’aquí vull demanar altura de mires democràtica per no cedir terreny ni acceptar xantatges a l’hora de formar govern.

Crec que una illa que ha obtingut més sufragis de caire progressista que conservador (encara que la llei d’Hondt no ho hagi reflectit en el resultat) no mereix ni ha de tenir un govern supeditat a l’extrema dreta. Val més una abstenció dels partits d’esquerra perquè la llista més votada pugui formar govern en minoria que l’opció d’un govern de coalició PP-Vox. I que el diàleg i el consens (que d’això va la democràcia, al cap i a la fi) facin la resta.

Esper i desig que els responsables polítics que ens representen a uns i altres tinguin clares les seves prioritats i els seus límits. Jo necessitava compartir els meus amb tots voltros. Salut i democràcia!