El «mailing» és l’enviament massiu de sobres electorals a cada casa, amb propaganda i els sobres de votació. He de dir tot d’una que jo tenc part de culpa, ja que som adherit a un partit que en fa, quan pot. En aquestes eleccions, a la nostra casa d’Alaior van arribar sobre electorals de: MÉS, PSOE, Vox, PP, UP i Avançam. Som cinc persones en edat de votar. En total han estat 700 grams de paper, que correspon a 140 grams per persona. Si ho extrapolam a tota Menorca, amb uns seixanta mil electors, la quantitat total de paper haurà pesat vuit mil quatre-cents quilos. Si tenim en compte que el cens a Espanya és de 36 milions de persones, la quantitat de paper total gastat en el mailing dels partits és de 5 milions de quilos. A açò hi hem de sumar el paper que gasten els partits en targetes, flyers, cartells electorals, etc., i el que gasta l’estat en impressió de sobres i paperetes. Crec que podríem parlar de 9 milions de quilos de paper en cada procés electoral. Si tenim present que per fer una tona de paper es necessiten 17 arbres adults de mida estàndard, per fer aquesta campanya electoral s’hauran tallat 153 mil arbres. I una altra cosa no menys important: per fer una tona de paper es necessiten 150.000 litres d’aigua. En aquestes eleccions s’hauran consumit un milió tres-cents cinquanta mil litres d’aigua.

Tornant a Menorca, el partit que ha gastat més en paper és MÉS, un partit ecologista. El seu sobre pesava 36 grams. En segon lloc, en aquesta classificació, el PSOE. El seu sobre pesava 33 grams. A distància, el tercer ha estat el PP, amb un sobre de 27 grams. Aquest tres posaven material insular, autonòmic i local, en el cas de MÉS, en alguns casos, la propaganda i paperetes de les agrupacions d'electors de cada poble per vincular els tres vots a la seva marca, cosa que no feia l'altra formació que els donava suport, Unides Podem. Més lleuger ha estat el d'Avançam (24 grams). Molt enfora, el sobre d'Unides Podem pesava 18 grams, i el de Vox, 14. A aquests elements científics exposats, n'hi hem d'afegir un no menys important: els diners. He fet nombres, i els sobres repartits a Menorca deuen sortir a uns 30 cèntims unitat. Si comptem només aquests cinc partits, resulta un cost aproximat de 90.000 euros, que es podrien ben estalviar. Com la por és la por, cap partit vol ser el primer a eliminar voluntàriament el mailing, ja que és un element de propaganda fonamental. Si ningú fes mailing es mantindria la igualtat L'única manera d'aconseguir-ho és amb la modificació de la Llei electoral per a prohibir-lo. Em pens que el 95 per cent de la població hi estaria d'acord. Com que les lleis les fan els partits, tot és posar-s'hi. Em diran que hi ha moltes persones que es poden sentir acubades cercant els sobres i les paperetes en les cabines de votació dels col·legis electorals i que necessiten sortir de casa amb els sobres fets. Ho crec. Com a mesura temporal i transitòria, l'Estat es podria fer càrrec d'enviar a totes les persones majors de 65 anys que ho demanessin, el ventall de sobres i paperetes de la seva circumscripció, a casa, sense cap propaganda. Naturalment, aquesta mesura tindria efectes negatius per a la indústria paperera, les arts gràfiques i els gabinets de disseny, però crec que la balança final és favorable.