Probablemente no conozcas a Gladis, aunque deberías. Se trata de una gigantesca orca salvaje que domina el cotarro en la zona del estrecho de Gibraltar. Gladis, explican algunos científicos, está respondiendo a un posible trauma de pequeña, atacando a cuanto velero encuentra por la zona en la que nada en libertad. Gladis, como si de una cabecilla de una banda encabronada se tratara, se está dedicando, siempre según el informe de los científicos, a enseñar a sus compañeras de nado a imitarla y atacar a las embarcaciones como si fueran matones de barrio. «Fuera de aquí», deben soltar en orco, que todo el mundo sabe que es como se conoce el idioma que hablan las orcas.

No, no te estoy vacilando. Bueno, con lo del orco sí, pero en la historia de Gladis, no. Es la puta ama del estrecho y ya se cuentan más de 20 ataques orquestados por ella y cada vez más compinches. Aunque suene a broma, no debe hacer ninguna gracia que un bicharraco de semejante tamaño y peso se ponga a tontear con tu timón con las peores de las intenciones. Si acojonan de lejos, imagina de cerca.

Gladis se está convirtiendo en las últimas horas en un fenómeno de internet, una de esas historias que tienen gancho, que caen simpáticas a quien las lea (excepto si eres uno de los tripulantes de los barcos troleados). Ya hay quien la ha propuesto para presidenta de algún partido político de cara al sinsentido del próximo 23 de julio.

La naturaleza es sabia, más que los humanos, que tendemos a pensar que lo sabemos todo y resulta que sabemos lo justo para terminar de pasar el día.

Me imagino que un grupo de doradas, esparrais, variades, verderols y llises firmaran un pacto de no agresión en forma de coalición, para ponerse igual de farrucas con el incremento de tráfico marítimo que se espera para las próximas semanas y meses, y que se dedicaran a repartir estopa en el paso de la Illa d’en Colom, en Macarella, en Binimel·là o Cala Valent.

Puede que esos peces sean más pequeños que una orca, pero si se organizan yo creo que pueden dar bastante por saco, como unas elecciones el 23 de julio. Imagínate a ti mismo haciendo snorkel tan tranquilamente por tu rincón favorito de Menorca y te encuentras un banco de verderols con ganas de jarana y otro de llises encabronadas…

Ya, ¿a que suena estúpido? Como lo de convocar elecciones el 23 de julio. Aunque lo de la orca Gladis que te decía al principio es verdad. Y terrorífico. Como lo de convocar elecciones el 23 de julio.