Cara al sol con la camisa nueva... que tú bordaste… Si desea este tono de llamada pulse y, si no, espere por favor, pip, pip, pip.

- Gracias, gracias, gracias, gracias, y nuevamente gracias. Cincuenta años esperando este momento, a pesar que me he desencajado fémur, tibia y peroné álmicos con los saltos que he dado, me siento bien, relativamente bien, teniendo en cuenta mi situación y la de mi señora.

- Perdone, yo a usted no quería felicitarlo, solo le pido unas declaraciones para el lector menorquín.

- En primer lugar, caballero. Tráteme de «su excelencia» o de «mi general». Ahora van a volver las buenas costumbres, ya lo verá usted. Como todo el día recibo felicitaciones, pues, eso. Perdone un momento (passen uns dos minuts). Vuelvo a estar aquí, es que han venido a verme Benito y Adolfo, están encantados. Benito tampoco no puede quejarse, digo yo, la península transalpina es un ejemplo a seguir. Hola, Augusto, sí, luego vamos a tomar algo. Cómo no van a estarlo, si en España vuelve a amanecer. Diga, que he quedado con la marquesa y el amigo Queipo para jugar a la brisca. Perdone que hable tanto, yo no era muy hablador, pero con los años me voy soltando. El Berlusconi dice que lo esperemos, pero siempre encuentra alguna excusa para no bajar. Ya caerá esa breva, ya. Nada, diga, diga.

- Bueno, primero gracias por atenderme. ¿Qué le parecen los resultados del domingo?

- Que me parecen, ¿y a usted que le parece? Son muchos años, cincuenta, para ver un nuevo don Pelayo y su Dulcinea, ahí tiene a Santi i a Isabel, como los amantes de Teruel, para dirigir España hacia su destino universal. ¡Viva España! Hemos de reconstruir el imperio y llevar la España carpetovetónica a esos países irredentos. ¡Gibraltar español! Yo ya le decía a Adolfo que lo dejé todo atado y bien atado, hoy me lo ha reconocido. Es cierto que han tardado cincuenta años, pero eso son cuatro días cuando estás por aquí abajo. Hay, amigo, ¿de dónde ha dicho que es usted?

- Bueno, soy de Menorca, nacido en Ciutadella y residente en Alayor.

- Ah, Alayor. ¿Está aún mi amigo Pons Timoner? Era muy chistoso, siempre con una ocurrencia en la boca.

- No, ya hace tiempo que nos dejó. Ahora tenemos a José Luis Benejam, también le caería bien.

- Seguro, seguro. Bueno, al grano, en veinte minutos vienen a maquillarnos, para una entrevista en el NoDo. Me prometió Abascal que lo primero que harán será recuperar el NoDo y pasarlo obligatoriamente por todos los cines de España. Ya me veo a mí mismo: Españoles todos. Bueno, pero le dije yo que al cine ya no va nadie que sería mejor montar una plataforma, ya me la imagino: Francoflix. ¿Recuerda Franco ese hombre? La película más vista de la historia.

- Bueno, recuerde que todos los escolares fuimos a verla sí o sí, en aquellos años sin adoctrinamiento.

- Memeces. Además, ¿para qué nos hace falta una plataforma? Ya tenemos la trece, la tres, la cuatro, la cinco, la seis y lo que no le cuento. Ellos perdiendo el tiempo en el Congreso de los diputados mientras nosotros vamos a lo nuestro. Ya lo dije hace tiempo: no se metan en política, la política es mala, crea división y enfrentamientos, por eso prohibí los partidos y las elecciones democráticas.

- Pero ahora han sido unas elecciones democráticas que...

- Nos ha jodido mayo con sus flores, pues claro. Los liberales y sus elecciones. Ahora verán lo que es bueno.

- ¿Y qué piensa que harán?

- No lo sé, los veo un poco arrugados. Supongo que esperaran a las generales. Mira Pedro que es baturro, convocar generales dos días antes que la fiesta del patrón. Ya veo los titulares: ¡Santiago y cierra España! El otro día me aparecí a él sin más ni más. Les he pedido que vuelvan a prohibir las lenguas vernáculas que son una pérdida de tiempo. Los ministros volverán a vestir frac, como debe ser. El primer artículo de la nueva ley de memoria histórica será para decretar fiesta nacional el primero de octubre. Mi Real Madrid tendrá la liga asegurada y se eliminará el VAR para que el Pedrerol no diga. Vamos a cambiar la ley del ‘solo sí es sí’ por la ley del ‘tal vez no es sí’. Impondremos la asignatura de urbanidad y buenas costumbres y en la FP femenina, porque habrá FP femenina, labores y corte y confección, porque el lugar de las mujeres por su propia naturaleza delicada es el de criar a los hijos y tener la casa limpia. No me supieron decir cuándo van a volver a poner las placas de Plaza del Generalísimo en las plazas de los pueblos, pero todo se andará. Ellos quieren devolver mis huesos al Valle de los Caídos, pero yo prefiero el Escorial, con los Austrias y los Borbones. Bueno, me da lo mismo, porque mi alma no sale de aquí, eso me dijeron los de arriba. Aunque no crea que se está tan mal. Nos lo habían pintado muy mal, con fuego y esas cosas terribles. ¡Qué va! Tenemos aire acondicionado y no nos llega el cambio climático, lo único que esto está un poco masificado y de cada vez es más difícil meterte en un agujero para descansar.

- Pero su... lo que sea, Vox aún no tiene mayoría.

- Ay, mi ingenuo interlocutor. Eso es lo que usted cree.