Manquen quatre dies per la sessió d’investidura i a Ciutadella encara no hi ha acord per formar el futur govern. Quatre són els possibles escenaris que s’albiren després d’aquest dissabte.

El primer, el més improbable, però no descartat, que el PP governi en minoria. En ser la llista més votada només caldria que els onze regidors del PSOE, PSM i Ciutadella Endavant no votessin el mateix candidat. El PP podria governar amb 9 regidors (amb Vox o sense), però el dia a dia se li faria molt costa amunt i dependria d’un PSOE, que es podria sentir ressentit en considerar que li han pres l’alcaldia.

Segon escenari. El que exigeix el PSOE. Un pacte d’esquerres on Carol Cerdà, en ser la candidata més votada de l’esquerra (per 165 vots), sigui la batlessa quatre anys. Pot ser un govern més o manco estable, amb les discrepàncies habituals entre socis que poden anar a més amb un PSM que es consideri ofès per la intransigència del PSOE, i amb un Ciutadella Endavant que hauria de decidir si entra o queda fora del govern.

Tercer escenari. El que demana el PSM. Compartir la batlia, dos anys el PSOE i altres dos el PSM. L’opció més lògica, atenent els ajustats resultats entre ambdues forces, encara que els socialistes volen fer pagar als seus socis els vuit anys que consideren (amb certa raó) que han estat menyspreats.

I quart escenari, no descartable. Que s’arribi a la sessió de dissabte sense acord, i que perquè la batlia no sigui del PP, els tres partits d’esquerres votin na Carol Cerdà com a batlessa, però deixin el PSOE sol per formar un govern en minoria. Seria un problema ben gros per als socialistes, perquè governar un ajuntament com el de Ciutadella amb tan sols cinc regidors no seria fàcil, a més s’hauria de pactar constantment. I ja se sap el vot dels que són fora del govern no és tan barat com el dels que són dins. I si no que li demanin al PSOE de Ciutadella aquests vuit anys o a Més quan va decidir el 2017 sortir del Govern balear, i anys després va admetre que havia aconseguit més coses fora que dins l’executiu. Doncs açò.