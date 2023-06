Confeccionar una llista electoral és una gran dificultat. La desafecció per la política va més enllà de la pròpia ideologia, i en l’àmbit local es fa molta gestió, i molt propera. Formar part d’una candidatura és un compromís que implica dedicació i responsabilitat, no només per la possibilitat d’esdevenir càrrec electe, sinó també per les possibles conseqüències socials. Massa vegades no es valora la feina comunitària que implica, dedicant-s’hi de manera exclusiva, perquè les renous fan referència al benefici propi, el càrrec i la cadira concreta. Culpa, segurament, de tots aquells i aquelles que s’hi allarguen en el temps, i que ho han convertit en el seu modus de vida.

Les darreres dades del CIS indiquen que el 70 per cent dels ciutadans desconfien de la classe política, un 12 per cent els considera el principal problema del país, i el 40 per cent troba que no els ajudarà a millorar el seu futur proper. Tot plegat fa que persones amb talent, amb ganes de treballar pels seus vesins i vesines sense més aspiració que dedicar un període de la seva vida a millorar el seu poble o ciutat, tinguin grans dificultats a l'hora d'acceptar formar part d'una llista electoral. Per açò, més enllà del partit i de la ideologia, el més important és ser una persona honesta, en concòrdia amb el programa electoral i amb objectius i valors clars. Demà, prometeu càrrec, i esperem que sigui per donar el màxim de vosaltres. La prestació de servei públic és l'essència.