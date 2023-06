Después de semanas de ruido político por las elecciones locales en España y las campañas pre-electorales en Estados Unidos, al fin han llegado un par de noticias positivas. Era pesado intentar leer la prensa con tanto ruido y procuraba escaparme de ello, pero ahora puedo volver a leerla.

La primera noticia es la nueva imputación de Trump por acumular en su residencia en Mar-a-Lago en Florida un gran numero de documentos secretos que se llevó cuando dejó la presidencia. No está nada claro para qué los quería, pero evidentemente era ilegal hacerlo como él lo hizo. Pero no es solo este hecho en sí que ha sido imputado. El documento de imputación de 49 páginas contiene 37 cargos en contra del expresidente.

Trump está acusado entre otras cosas de impropio manejo de documentos secretos, apropiación de estos documentos, hacer declaraciones falsas sobre ello y obstrucción de la justicia. Cargos que pueden llevar a años de cárcel. La juez de Miami encargada del proceso, Aileen M. Cannon, fue nombrada por Trump cuando era presidente y tiene clara simpatía por él. Habrá que ver cómo va a llevar todo ese proceso. Es una situación muy peculiar, la primera vez que un expresidente de los Estados Unidos se enfrenta a cargos federales. Eso hace que haya muchas incógnitas de cómo se va a proceder.

El martes pasado Trump tuvo que acudir ante el tribunal de Miami en donde se le presentaron los cargos en su contra. Él se declaro inocente de todos los cargos presentados. Aun no se sabe cuándo va a comenzar el proceso. Frente al tribunal se concentraron unos cincuenta de sus seguidores, pero no hubo la concentración masiva de protestas que él estaba instigando, eso fue una buena señal.

Esta imputación no le impedirá presentarse como candidato a la presidencia, pero le puede reducir apoyos, aunque esto no es tan claro. Trump ahora juega a ser la víctima de «la mayor caza de brujas de la historia» y esto le puede beneficiar. Él ha continuado gritando y mintiendo sin ninguna vergüenza, y diciendo que todo es culpa de Biden. Trump aun tiene pendiente otros casos. Veremos cómo va avanzando esta historia, pero espero que quede claro que Trump no solo es un mentiroso sino que también es un criminal.

La segunda noticia muy positiva de estos días ha sido la consolidación de Sumar para las próximas elecciones nacionales en España. Por primera vez la izquierda se presentará junta a las elecciones generales. Ha sido un gran trabajo el integrar en Sumar a 14 partidos, es otro gran éxito de Yolanda Díaz. Esa mujer hace muy buen trabajo pactando y buscando consenso, como ha demostrado como ministra de Trabajo. Su discurso es suave y no suele estar crispada, aunque habrán sido duras las negociaciones en este caso.

La dirección de Unidas Podemos, y en particular Pablo Iglesias que dirige desde la sombra, han ido poniendo palos a las ruedas al proceso de Sumar y aunque se han integrado, siguen protestando la exclusión de Irene Montero en la lista de candidatos a las próximas elecciones generales.

El no querer a Irene Montero en las listas de Sumar tiene sentido común ya que podría ser un lastre debido a lo que pasó con la ley del «solo si es si». Evidentemente Montero tiene responsabilidad política por lo que pasó y por tanto debería excluirse de la política al menos por un tiempo. Fue un fallo de su ministerio y no supo responder adecuadamente a ello.

De todas formas dudo que ella sea culpable del fallo de la ley. El ministerio tienen que tener asesores legales que revisen los detalles de las leyes. No sé si se hizo o no, pero me da la impresión que fue más una trampa que le tendieron a Montero, pero, desgraciadamente para ella, cayó en la trampa y paga por ello.

Todo eso me abre de nuevo la esperanza de que las cosas no sigan evolucionando a peor. Los próximos meses nos mostrarán los resultados de esos sucesos iniciales que han abierto nuevos caminos hacia las próximas elecciones en España y en Estados Unidos.