Los meteorólogos de la tele siempre hablan de «las islas de mayor relieve». Yo sabía que en España, entre otras, existen las Islas Baleares –Les Illes Balears— y las Canarias. Pero no sabía nada de las Islas de Mayor Relieve. Sabía también que en los mapas las Canarias están junto a las Baleares, de modo que lo que vemos desde Ciutadella deben de ser las montañas de Canarias, aunque no podamos ir en barquita a Canarias (y a las otras islas tampoco). En las Islas de Mayor Relieve suele llover mucho, según anuncian los del tiempo, y nevar en las montañas, y dejar pasar las nubes manchas de luz, cosa que nosotros, los de Menor Relieve, no vemos más que sobre el mar, porque somos demasiado pequeños. Resulta que las Islas de Mayor Relieve sí existen. Son: Tenerife, la Palma, la Gomera, el Hierro, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. No entiendo por qué no incluyen en el grupo a Mallorca, que tiene un relieve muy acusado, tiene llano, mar y montaña, y además fue hecha por el mismísimo Dios, según asegura el chiste, mientras que a Menorca la hizo el diablo. (No sé quién es el autor de Ibiza ni de las otras islas de nuestro archipiélago, y tampoco sé por qué le llaman archipiélago en lugar de mini-piélago, si ni siquiera tenemos una Isla de Mayor Relieve. Y sin embargo la isla más grande de España es Mallorca, que es además una de las más pobladas del Mediterráneo. Pero dicen que no es la mejor isla para vivir, que la mejor es Fuerteventura, seguida por Mallorca. Se conoce que en Menorca hace demasiado viento y que Ibiza tiene demasiado éxito (lo llaman morir de éxito, que es algo que no se opera). En cuanto al dinero dicen que Formentera es el municipio más caro de España a la hora de adquirir una vivienda, pero cuatro de las ciudades más exclusivas del país están en las Baleares. Lo dicho, morir de éxito.

Un amigo de mi amigo tenía un amigo que se quemó las pestañas buscando la Ciudad Condal en los mapas. No venía. Tampoco venía la Tacita de Plata. El amigo en cuestión no sabía nada del pasado esplendor de Barcelona ni de su importancia durante el Medioevo –no confundir con la mitad de Evo, ni siquiera de Evo Morales—, no sabía que Catalunya fue tierra de condes y condados. Por ignorar también ignoraba que el nombre de Cádiz viene de Kado, en griego, que significa taza, y que la plata de Tacita de Plata se refiere a las Columnas de Hércules, que eran de plata y estaban ahí, entre la península y África. Por cierto que ya no están.