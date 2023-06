Quatre anys no han bastat per preveure tots els escenaris possibles per acordar un pacte a alguns municipis, es veu que quatre anys són poc temps per a algunes formacions per tal de valorar totes les combinacions probables de regidors a un ajuntament i la postura a prendre depenent del nombre d’escollits de cada banda.

Una batllia, unes quantes tinències d'alcalde, algunes dedicacions exclusives, les àrees a repartir, qui serà el caixer batle a les festes o qui inaugurarà el proper lliurament de claus de pisos de l'Ibavi... Sembla ser que quatre anys no basten per tenir-ho programat i els darrers dies abans de la possessió de càrrecs i constitució d'ajuntaments hi ha d'haver reunions fins a les tantes de la matinada, anades i vingudes de la seu d'un partit a l'altra, semideclaracions i mitges afirmacions, i sorpreses de darrer moment, desencontres, qualque emprenyada, envits, farols i decisions contra natura. Tot perquè es veu que no han tingut prou temps amb quatre anys. Si en aquest lapse no poden tenir el possibles acords boni embastats, quants anys no necessitaran per trobar solucions als problemes del municipi, preveure entrebancs i pensar com arranjar-los, tasques bastant més complexes i alhora més transcendents per a la població que el repartiment de cadires i càrrecs.