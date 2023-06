Lo que puedas hacer hoy. Lo dice claramente el refrán, lo creo yo y me imagino también que una gran mayoría. Cuando te pasas un montón de años sabedor de las necesidades y conocedor de las escasas soluciones a las mismas, solo te quedan tres salidas, el aborregamiento, el pasotismo o dar caña constantemente para ver si se enteran. También está la solución de dotar a los que no oyen de audífonos pero no se ustedes, pero yo he llegado a la conclusión de que además de representar un desembolso importante, uno por político sería la ruina, soy un convencido del dicho de que «no hay más sordo que el que no quiere oír».

A ver si el nuevo Consell Insular se pone las pilas y se establecen conversaciones y soluciones al serio problema que representa la falta de atención técnica por parte de la ITV ya que paralelamente la inercia existente conlleva una inseguridad vial y las correspondientes multas a quienes nada tienen que ver con ese problema. También va siendo hora de que las decisiones se lleven a cabo aquí y no dependiendo de lo que opine el Govern que desde Palma no se ven con la suficiente urgencia. Y que hay que decir de los problemas de la carretera general y sus puentes?, pues que nos vamos de nuevo como mínimo a Julio jugándonos a cara o cruz nuestra seguridad vial. El miércoles pasado estrenamos el verano y ya unos días antes ocurrieron accidentes, que puede pasar a partir de Julio? Y sobre el celebre puente que? O se le amnistía de una vez por todas o se le derriba y si es esa ultima solución, si no saben como, que avisen al «Equipo A» o al grupo que se encargó de la voladura en la película «El puente sobre el río Kwai».