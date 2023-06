Un mes després de les eleccions municipals i autonòmiques del 28 de maig dues coses estan clares. L’acord entre els partits d’esquerra, vigents fins ara, se n’han anat en orris. I el PP s’està abraçant a les exigències de l’extrema dreta.

En el darrer mandat hi va haver pactes d’esquerres a cinc dels vuit ajuntaments de Menorca, a més del Consell i el Govern. Ara en cap de les deu administracions hi haurà governs de coalició d’esquerres. Ni tan sols on es donava per segur, com a Ciutadella i as Mercadal, ni tampoc a Maó. El PSOE, com a partit d’esquerres més votat en aquests pobles no ha arribat acords amb altres forces progressistes. Uns diran que per la intransigència dels socialistes; altres per les exigències de l’esquerra alternativa. Sigui pel que sigui, l’esquerda és grossa.

Les tenses relacions dels darrers anys no han ajudat, com tampoc ho ha fet la pèrdua del Consell i del Govern. Si el PSOE hagués aconseguit la presidència del Consell hi hauria acord a Ciutadella i a Maó, i no s’hagués arribat a la situació contra natura des Mercadal.

La dreta ha viscut un camí de flors i violes, fins que els pactes amb Vox arreu ho han enfangat tot, qüestionant uns drets que fins ara semblaven segurs. Cert que a Menorca, el PP en l’àmbit local ha sabut pactar amb partits de centre a Sant Lluís i es Castell, inclús amb L’Entesa as Mercadal, però es tracta d’excepcions en pobles on Vox ni es va presentar. Una altra cosa és a escala balear, on el pacte amb l’extrema dreta ja és una realitat, i al Consell, on el PP també dependrà de Vox. I no diguem ja a l’àmbit nacional, on les cessions són evidents, inclús allà on s’havia resistit a entregar-se a Vox, com Extremadura, ja fan anques enrere.

Si el PSOE, per culpa de mantenir-se ferm ha perdut poder, el PP li passa el contrari. Està cedint a Vox en coses que ningú en pensava. I davant açò Vox s’encoratja, i exigeix més i més. El dubte és fins on poden arribar aquestes exigències si, després del 23J, Feijóo necessita a Vox per arribar a La Moncloa. Ara mateix, el que sembla és que el PP li té posada l’estora vermella. I Vox no la desaprofitarà.