Fa alguns dies llegia a «Es Diari» que dues empreses (una d’elles la Cooperativa d’escoletes de Maó) s’havien presentat per gestionar els centres de 0-3 de la ciutat de llevant. Un concurs que havia quedat desert fa uns mesos, fet que posa de manifest l’inexistent marge de negoci que representa la gestió d’aquests centres i els molts maldecaps que comporta a les treballadores que conformen voluntariosament les cooperatives de treball associat.

Pocs mesos després d’aquest fet maonès, també quedava desert el concurs per gestionar l’escoleta d’Alaior. I, en plena campanya electoral, tornava a sortir a concurs la gestió de Es Pouet. Res en sabem, però, hores d’ara, de què ha passat amb aquest concurs, si ha quedat desert, si s’han hagut d’ampliar terminis per aquesta causa… El que sí sabem és que la cooperativa d’Alaior no s’ha vist amb coratge de presentar proposta, entre altres coses, perquè els nombres no sortien. On és la informació i la transparència municipals en aquest cas? Per què es Diari no en diu res d’això?

Si una cosa posen de manifest aquests dos casos (i molt probablement no seran els únics) és que, si volem dignificar l’etapa educativa de 0-3 anys, cal assumir aquests centres per part de l’administració educativa, ja que l’educació no és ni ha de ser un negoci, sinó un dret fonamental equitatiu i de qualitat.