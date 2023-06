Un company de feina en el dia internacional de les persones amb discapacitat va compartir el seu testimoni, de salut mental, i va concloure «avui, he sortit de l’armari». Fins aquell instant, no havia explicat mai en públic la seva situació, i sembla que li va anar bé, però va ser molt millor i més important pels qui el vam escoltar.

El Dia de l’Orgull es commemoren els aldarulls succeïts a Nova York l’any 1969, que van marcar l'inici de l'alliberament homosexual. La població Lgbti va sortir al carrer de forma pacífica per demanar la plena igualtat jurídica i social, lluitar contra la discriminació i els abusos patits.

Fa molts anys que han sortit de l’armari. Avançat al respecte, als drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals, i sensibilitzat envers la tolerància zero a la discriminació que han suportat.

Dimecres la bandera Lgtbi no va lluir a la façana del Parlament balear com en anys anteriors, argumentant que «s’ha de mantenir la neutralitat a l’edifici, i que s’emprarà a partir d’ara per a elements oficials».

Podria desaparèixer també la resta de símbols: el crespó lila que recorda les víctimes per violència masclista, els colors verd i rosa pel càncer, d’entitats, etc.

Quotidianament, els carrers, places i façanes dels edificis públics són espais de llibertat, i de compromís cívic amb els seus ciutadans.

No tanqueu les portes de l’armari, aquí és on rau el pilar bàsic de qualsevol democràcia.