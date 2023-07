Ring... ring.., ring... ring…



Доброе утро друг, с кем я разговариваю?



- Eh! Sí que començam bé! Per favor, pot posar el traductor automàtic en català? No, millor en castellà, queda més autèntic en el cas d’avui.

- Buenios días amigos ¿Con quién habliar?

- Mi nombre es lo de menos. ¿Es usted Yevgeni Prigozhin?

- Exiacto. Pero no Prigozhin. Pronuciar Prigojam

- ¿Por qué me hablia de esta forma tan rara?

- Me gusta. Yo ver película de Ivan Danko y Schwarzenegger habliar así en castellano.

- Ya, me lo temía. Hable usted como quiera, no le voy a hacer la contraria. Bueno, al grano. Le llamo en nombre de nuestro excelentísimo señor alcalde. No sé si lo conoce porque es famoso en todo el orbe. A él le gustan mucho los desfiles y se pirra por los militares y los uniformes. Bueno, el hombre tiene una idea que le ronda la cabeza desde hace días y como yo soy el concejal de fiestas me toca desarrollarla. Vamos al grano: ¿estaría dispuesto a venir con su ejército a hacer un desfile a nuestro querido pueblo? Aquí tenemos avenidas amplias donde quedarían muy dignos y marciales. A él le gustan las cosas a lo grande, ser el centro de atención, y cree que con su presencia en nuestra semana cultural lo conseguirá. Dice que será la bomba. Además, ahora se han quedado ustedes sin trabajo.

- Bueno, ¿y cómo saber que esto no sier una estratagema del Vladimir para que le deje tranquilio, como ha hecho Prohens con Vox? En este mundo nuestro no podiemos confiar en nadie.

- Y en el nuestro tampoco, caballero. Dígaselo al concejal de los diez días en Ciutadella.

- ¿Y dónde decir que ser la exhibición?

- Esto ser la isla de Menorca, en el Mediterráneo occidental, un remanso de paz y amor.

- Sí, ya conocer. Yo venir hace unos años con mi querida esposia en un cruciero desde el mar Negro. Muy bonito, el puerto. ¿Saber usted si fortalieza de la Mola estar para vendier? Sería una gran base para mi humilde fuerza armada privada, para mis wagners. Bueno, ya hablariemos de eso más adeliante. Me gusta la idea. Mis hombries necesitan un descanso. Además, en el convenio laboral se especifica que a los catorce meses de guierra ellos vacaciones pagadas. ¡Maldita legislación laboral comunistia! Nosotros poder ir hasta puertio de Sebastopol y requisiar cuatro cruceros turísticos y en cinco días nos plantamos en puertio de Mahón. ¿Decir bien, Mahón?

- Tratándose de usted sí, claro. Puede decir Mahón o Mahión, como quiera. No obstante, su plan tiene un punto flaco. Es que aquí tenemos a la Autoridad Portuaria y no sé si les darán permiso para atracar cuatro cruceros al mismo tiempo en nuestro estimado puerto.

- No problema, usted páseme las coordenadas del edificio de Autoridad Portuaria y con un misil asunto resueltio.

- Bueno, ahora viene la parte más peliaguda de la negociación: el aspecto económico. ¿Qué nos podría costar un desfile de su ejército, con tanques y todo, y uniformes de gala, no esos de la guerra que están perdidos de sangre y fango?

- Bariato, bariato. Se lo mando por watssap porque hay muchos cieros.

- Ver presupuesto y decir: Señor Prigojam, y si en lugar de toda la División Acorazada viniese una compañía y un tanque, ¿o un pelotón y una tanqueta? Piense usted que tendríamos que darle comida y alojamiento y solo se me ocurre desalojar los dos hoteles de nuestra hermosa playa, y ahora, en temporada turística alta, sería muy costoso. En cambio, a una compañía la alojamos en cualquier sitio, aquí tenemos muchos apartamentos okupados, seguro que no encuentran resistencia.

- Yo ya me había hecho ilusiones, amigo. Pero comprendo que con la inflación esa… Bueno, tengo una compañía de cosacos del Don a buen precio. Además, saben bailar el casachiof de Georgie Dann.

- Buena idea, para el fin de fiestas después de El Casta. ¿Y podrían cantar algunas canciones a coro por el mismo precio?

- ¿Ustied que se cree que nosotros somos las chicas del ejército rojo? Si la Legión le presta la cabra, podemos desfiliar con la cabra. Eso sí.

- ¿Y cómo les iría llevarse a uno de aquí que escribe en el periódico local a dar una vuelta por el Volga?

- Sin problema. Por cierto, ¿suficiente vodka en su pueblo? Si no vodka no show.

- No se preocupe, en la fiesta nuestra alcohol no falta. Aquí no vodka, aquí tenemos gin.

- Gin! Ya conocer gin en mi visita. Eso no ser bebida de hombries, eso ser bebida jugadores de balonciesto. Nosotros vodka Spyritus o Cocoroco.

- No se preocupe por eso señor Yevgeni. Algo encontraremos.

- Un momiento, yo tener llamada urgiente.

Passen uns minuts

- Amigo mío. Sentirlo muchio pero no poder venir a Menorca. Llamarme mi amigo Donald para un trabajito en América, algo de unos jueces y unos papieles. Trump pagar mucha pasta. Tendrá que ser otrio año.