Es evidente que algunos todavía hoy no han conseguido procesar los resultados de las pasadas elecciones locales. Y los flecos que están produciendo. Bien, tendrán cuatro años para hacerlo. Y al final comprenderán el porqué de las cosas: no se puede hacer lo que el conglomerado izquierdista ha perpetrado en nuestra isla: tenerla trabada por motivos ideológicos durante años bajo la bota de un nacionalismo sectario y retrógrado.

Desde el respeto que merecen los nuevos gobernantes del PP hay que reconocer la evidencia: quien ha ganado de hecho las elecciones autonómicas en Menorca y en Balears ha sido Vox porque ese será el partido que decida y autorice finalmente lo que otros propongan. «Así habló Zaratustra», es decir, aquí, el pueblo. Por ejemplo, aquí en Menorca, y como ya anticipamos en una nota de «Crítica es libertad» de la pasada semana, la persona que evitará problemas y marcará soluciones en el Consell insular será la Consejera de Vox Sra. Maite de Medrano. Sin ella no habrá mayorías en el pleno del CIM. Sí, esta señora podrá cantar como los Rolling Stones que el CIM estará «Under my thumb», bajo su voluntad.

Lamento no conocer personalmente a la Sra. De Medrano, aunque me han hablado muy positivamente de su sólida formación, de sus formas educadas y refinadas, y de su valía profesional. Y de su cariño hacia su isla de Menorca. Por eso saldremos favorecidos con esa personalidad que sustituirá en influencia al indescriptible Tigre de la Bengala, el jardinero del IME, o al ‘verborreico’ de Milà, o a la castrista burguesa, siempre imbuida en ropajes horrorosos, como ejecutores político-culturales sobre los que ha pivotado la acción de gobierno de un CIM que pasará a la historia como ‘Il governo de la strada sensa fine’. Un gobierno dañino para nuestra isla como no se tienen precedentes. Así lo sentenció la clientela democrática que lo puso de patitas en la calle el 28M.

Y ahora será Vox quien sustituirá a ‘Més per ells i manco per Menorca’ y a ’Pudimos ser coleguillas’, solo que con mucha más clase y, seguro, que con más diligencia e inteligencia. Tampoco será tan difícil.

Por otra parte en Balears será, sí, el PP quien gobierne en solitario pero bajo el férreo control también de Vox hasta el punto de que muchos ya se preguntan quién ostentará realmente el mando balear si Marga Prohens y su precario gobierno en solitario o la denominada Comisión de Seguimiento de los 110 acuerdos firmados por ambos partidos cuyo incumplimiento significaría un serio problema para la Presidente (con e por favor).

El paisaje político ha cambiado por fin en Baleares, y en nuestra isla. Por fin se ha conseguido superar el lastre que ha supuesto el nacionalismo radical de estos últimos años. Ahora hay que acabar con la restricción de libertades lingüísticas y hay que liberar a la sociedad de corsés autoritarios e incentivar el trabajo y el esfuerzo. Hay que dejarse de populismos vergonzantes que solo sirven para repartir subvenciones y paguitas «a gogó» más allá de las que sean absolutamente imprescindibles para la supervivencia de una persona. Y hay que poner ya las condiciones para crear empresas, única forma de sacar a nuestra isla de la pobreza empresarial actual (¿Quién se atreve hoy a ‘montar’ una empresa?)... Hay que dejar de magnificar los problemas de grupitos particulares, muy respetables como seres humanos que son, pero cuyos intereses no pueden condicionar de forma exagerada la vida de toda la sociedad... Hay que acotar la influencia de algunos que sin presentarse a las elecciones pretenden controlar la vida económica de la Isla... Hay que dejar de considerar al emprendedor como un criminal en potencia y dejar de creer que el cemento es malo cuando es un invento maravilloso... Hay que dejar de mirar el coche como el enemigo del pueblo y adecuar las carreteras a las necesidades actuales… Hay que inundar la Isla de viviendas sociales... Hay que dejar de intoxicar con que el barceloní es nuestra lengua cuando solo lo es el menorquín y el español, por lo que hay que derogar la dictadura de la inmersión lingüística forastera... Hay que determinar ya de una vez por todas que la protección de una pretendida identidad cultural no puede, nunca, atacar e impedir la libertad individual puesto que irremediablemente se cae en el totalitarismo. Y hay que abandonar la verborrea propagandística al uso para centrarse en la eficacia.

Contrariamente a lo que opinan algunos sacristanes de la moderación, lo que necesita Menorca es una inyección de radicalidad que revierta la parálisis de estos 8 últimos años. Ahora disponemos de una oportunidad única. Pongámonos en marcha y legislemos ya para avanzar lo perdido en todos estos años.

Menorca se modernizó como nunca después del franquismo porque se le dio los instrumentos para desarrollarse. Hagamos ahora igual después de sufrir otra plaga reaccionaria. Hay que superar ya la política de la bengala (‘només foc i fum’) y como en el 68 debe prohibirse prohibir per se. La Isla no necesita una maraña legal endiablada sino normas claras y breves no susceptibles a interpretaciones al dente. Y eficacia administrativa. Tramitaciones cortas y precisas. Y fomentar la libertad individual. Venga, per Menorca!

Notas:

1- Armengol: «Vivimos una emergencia democrática». Definitivament li falta un bull. No sap perdre. So sad.

2- ¿Cómo debe decirse «cotorras adiestradas» en barceloní? ¿Llorets subvencionats?

3- S’ultra catalanisme està que trina’. Tila. O millor dit, camamil·la,... els hi llevarà es mal de panxa.

4- ¿No es meritorio haberse autoeditado un libro que, después de varias ediciones, es un best seller en Menorca? «Sa llengo de Menorca» (J. Pons Torres). Miles de ejemplares vendidos. Es algo que no pueden entender quienes subsisten solo estando amorrats a sa mamella de sa subvenció.

5- La inmersión lingüística es una aberración pedagógica ya indiscutible. Un fracaso letal para varias generaciones. Esta semana el último informe PIRLS 2023 se lo ha dicho clarito a los catalanes.