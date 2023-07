Un acord segellat a Palma i beneït des de Madrid ha ordenat que al govern del Consell de Menorca entrés Vox. Una imposició en la qual cap dels dos partits signants de l’acord es van molestar ni tan sols en dissimular. A l’acord dels 110 punts no sortia aquesta clàusula, però en els comunicats dels dos partits balears ho deien clarament. És evident que el PP de Menorca (que devia estar informat) poc va poder dir i manco fer. Estava tot fermat.

Els populars menorquins mai es va plantejar incorporar a Vox a l’equip de govern, ni havien negociat res amb aquest partit. Pensaven com opina ara en Feijóo (demà ja veurem si pensa igual) que si no fa falta el sí de Vox per presidir la institució (com és el cas), havien de governar en minoria. De fet, ja havien anunciat la distribució de les àrees del Consell, i totes eren pels seus consellers. Açò sí, alguna cosa es devia ensumar, perquè els darrers dies Vilafranca deia que abans de la investidura del Consell s’havia de resoldre la del Govern. Malament anem quan hi ha tanta submissió a Palma.

L’experiència ens ha demostrat que, en política, quan s’imposa cosa a Menorca des de Madrid o Palma, no sol acabar bé pel partit que ho imposa. Va passar fa uns anys amb les llistes unitàries de l’esquerra en les eleccions de 2015 i 2016 al Senat, amb els vetos de les direccions nacionals del PSOE i Podem. En ambdós comicis va acabar guanyant el PP. També va passar quan en Bauzà des de Palma, malgrat les reticències manifestades des de Menorca, va imposar el TIL a les aules. El resultat, una de les manifestacions més nombroses que es recorda a Menorca, mobilització de l’electorat de l’esquerra i ensopegada monumental del PP a les eleccions de 2015.

A Menorca, el Consell, malgrat totes les crítiques que pot rebre se’l té com el govern de l’illa. I actua amb aquest menyspreu cap aquesta institució, com a moneda de canvi, no pot portar res de bo pels partits que l’han de governar.

Esperem que aquest afront de PP i Vox cap a Menorca sigui anecdòtic i no sigui la pauta que marqui els quatre anys vinents, ja que hi ha moltes inversions pendents a fer a Menorca. Si és així, el PP de Menorca s’haurà de fer valer.