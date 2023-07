Fa uns anys, abans que sorgís Podem i Ciutadans que varen capgirar el taulell polític, l’alternança entre PP i el PSOE era la norma. Deu anys després, la cosa no ha canviat tant. Podem ja ha passat a la història i Ciutadans està en vies d’extinció. El que era el bipartidisme s’ha transformat en una política de blocs, entre esquerres i dretes, que se sembla molt al bipartidisme d’antany.

A Balears el 23J es juguen vuit diputats. Fa uns anys es distribuïen més o manco a parts iguals entre PP i PSOE, i quan els conservadors estaven més en forma, aconseguien un 5-3. A les eleccions de 2015 (i també a les de 2016) la situació canvià. Podem entrà amb força i superà el PSOE en vots i es quedaren dos diputats perhom. El PP en guanyà tres i Ciutadans, un. Per blocs, tornàvem a estar empatats. El 2019 hi va haver dues eleccions. La primera amb una gran ensopegada del PP, que quedà amb un diputat, igual que Cs i Vox. El PSOE en tragué tres i Podem, dos. En els darrers comicis, el novembre de 2019, la cosa tornà a quedar empatada, amb dos escons per cada una de les quatre forces (PSOE, PP, Unides Podem i Vox), mentre que Ciutadans ja albirava el seu futur.

No es sap què passarà el 23J ni a Balears, ni a Espanya, però segons les enquestes sembla que entre els dos blocs no hi haurà grans diferències. Sembla que les majories absolutes són llunyanes. O bé governarà el PP amb Vox, o bé ho farà el PSOE amb Sumar, amb l’ajuda dels partits independentistes.

A Menorca, a Balears i al conjunt d’Espanya sabem què és el que governin les coalicions d’esquerres, i els seus resultats poden agradar més o manco, però no han arribat fins on molts presagiaven, alertant que Espanya es rompria o que s’impulsarien unes polítiques bolivarianes que acabarien amb el sistema actual. Respecte als governs de coalició entre PP i Vox, de moment poca cosa se sap, ja que són molt recents, però si es compleix, encara que sigui part del programa electoral dels d’Abascal hi ha per tremolar. Encara que el normal és que també, quan se seguin al Consell de Ministres, tot acabi sent fum de formatjades.