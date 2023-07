Ring… Ring…

- Buenos días, usted dirá.

- Buenos días, ¿es la Moncloa?

- Sí, caballero, esta es la sede de la presidencia del Gobierno. ¿Qué desea?

- Por favor ¿puede usted pasarme con la responsable de prensa y comunicación?

- Bueno, usted se debe referir a la responsable de propaganda y mercadotecnia. Un momento...

Mentre no responen sent la sintonia d’espera d’«Es por ti… que veo ríos, donde solo hay asfalto. Es por ti que hay océanos, donde solo había charcos. Es por ti que no hay cadenas, si sigo el ritmo de tus caderas. Es por ti que rozo la locura, cuando navego por tu cintura».

- Perdón por hacerle esperar. Ya le he dicho a mi secretario que hay que cambiar la cancioncita, que hay mucho recochineo por la casa. Bien, ¿qué desea?

- ¡Pero usted no es la responsable de propaganda, es el mismísimo Pedro Sánchez, nuestro presidente!

- Sí, tengo una voz inconfundible, muy radiofónica. Mire, con la campaña he tenido que coger el toro por los cuernos y prescindir de mis asesores de comunicación. ¿Quién mejor que uno mismo para comunicar?

- De eso trata la llamada, presidente. A ver si nos podría conceder unos minutos para una interviú

- Bueno, hoy tengo la agenda muy apretada. A las diez tengo un tête a tête con los amigos de Radio María. A las once entro en directo en 13 televisión.

- Perdone, presidente, pero cada día a las 11 dan la santa misa en directo. ¿No se habrá liado con tanta entrevista?

- No, ¡qué va! Es precisamente por esto, me han invitado a comentar la celebración de la eucaristía. Puede ser muy interesante, sobre todo la parte de la comunión de bienes. Nada, y luego, a la una ya me voy con Intereconomía, bueno, ahora la llaman El Toro TV. Ya ve que mañanita, así que no sé si le podré atender. ¿De qué medio es usted?

- Ah, yo soy d’«Es Poble Today».

- Oh, un medio extranjero, muy bien, muy bien. ¿Americano? ¿sabe que estoy presidiendo el Consejo de Europa? Bueno, a ver, si ahora tenemos unos minutos. A mí no me gusta decir que no a nadie, bueno, a nadie-nadie, no.

- Presidente, disculpe, es que con las dobles negaciones me pierdo. ¿Esto es sí o es no?

- Sí, claro. Dispare, señor comunicador.

- ¿Cuántas entrevistas ha dado desde el inicio de la campaña? Parece como si le hubiese picado algo.

- Lo de la caravana electoral ya está muy visto y en verano como no hagamos mítines en piscinas no nos comeremos un rosco. En lugar de caravana electoral hago un tour de platós. Ya ve estos de Sumar-Més de Mallorca, que en lugar de invitarte a un mitin te invitan a un helado. Así que dije: que los electores no tengan que salir de casa para vernos y oírnos. Así, con su airecito acondicionado, su terracita, su cervecita, su ventilador, su ropa interior o su Chanel núm. 3, están cómodos y atienden más.

- Pero, señor presidente, esto sería la campaña «sin salir de casa». A lo mejor, la cogen al pie de la letra y tampoco salen de casa el día D.

- Ya verá como no será así. Esto será una remontada histórica. Será como una remontada en el Santiago Bernabéu. Me refiero al 2022, claro. Ya ve, con Carlos Alsina, en Onda Cero, con Ana Rosa en su plató, menuda víbora, con el Pablo Motos en el Hormiguero, lo dejé a gustito al Pablo, con Jordi Évole en la Sexta, lástima que sea de los Comuns, y con El Gran Wyoming en el Intermedio. Ahora me quedan Radio Nacional, dos o tres programas de la SER, el Espejo Público y lo que se tercie. Por cierto, voy al podcast de La Pija y la Quinqui, al clip de humor Hora veintipico y estamos negociando con Ibai Llanos. Incluso es posible que la jornada de reflexión presente Cine de barrio.

- Vaya, presidente y sin embargo candidato a presidente, lo suyo es la televisión. Si gana es posible que lo veamos en «Supervivientes» o en «Tu cara me suena» dentro de unos años.

- Ja, ja, no se me había ocurrido. Me ha llamado el Sobera por si iría a una cita con Feijóo. Un ‘vis a vis’. Sería fantástico.

- Sí, seguro que rompen las audiencias. Pero, por favor, me podría explicar someramente su programa electoral.

- No hará falta, le mando el PDF por correo electrónico. La verdad es que es muy completo.

- Pero algún resumen para el titular, eso me lo podrá dar.

- Bueno, seguiremos con la creación de empleo, seguiremos bajando el paro, seguiremos subiendo el salario mínimo interprofesional, seguiremos con los pactos sociales, seguiremos con el escudo social para los más vulnerables, seguiremos con…

- Pero, presidente, si todo eso son cosas que ha hecho Yolanda.

- Vaya, ya veo que usted es otro progre de clase media. Yo creía que estos nos votaban a nosotros.