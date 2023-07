Hace calor este mes de julio, pero no es solo una sensación, es un hecho a nivel mundial. Los datos sobre el promedio mundial de temperatura analizados por US National Centers for Environmental Prediction mostraron que el 3 de julio había sido el día más caliente desde que se tienen datos térmicos. Este récord fue superado al día siguiente, 4 de julio.

Ya mayo y junio de este año habían sido los meses más calientes de los últimos años. En el gráfico adjunto se puede ver cómo la anomalía térmica global en junio ha ido aumentando de año en año desde 1979 y estamos a medio grado por encima de la media de estos años. Ya estamos rozando el aumento global anual de 1,5 grados, que había sido un objetivo a evitar. La Organización Meteorológica Mundial, la rama científica de la ONU, ha advertido que las temperaturas pueden seguir subiendo. Ha afirmado: «El calentamiento excepcional en junio y el inicio de julio han ocurrido cuando empieza a desarrollarse el fenómeno de El Niño, que se prevé que aumente el calor tanto en la tierra como en los océanos y lleve a temperaturas más extremas y olas de calor marino». Además agregan que «todo el océano se está calentando y absorbiendo la energía que se quedará allí por cientos de años. Las alarmas están sonando muy fuerte por las temperaturas sin precedentes en el Atlántico Norte». En estos meses la sequía y fuegos forestales han aumentado mucho sobre lo normal. Los fuegos en Canadá crearon nubes de cenizas que se propagaron durante muchos días por Estados Unidos e incluso llegaron a España. La sequía también tiene gran impacto en la agricultura. Por ejemplo, en Jaén la producción de aceite este año será muy baja, la sequía ha sido fuerte, eso combinado con el calor que hizo en la época de floración y las altas temperaturas del verano y del otoño, ha destrozado la cosecha. La producción de aceite en Jaén ha caído un 70 por ciento respecto al año pasado. Noticias relacionadas Tácticas y sus consecuencias Más noticias relacionadas También ha estado en las noticias en el mes de mayo la reducción de la superficie de hielo en la Antártida. Según los datos climáticos de NOAA, este año la reducción ha sido la máxima conocida para este mes, cerca de dos millones de kilómetros cuadrados. El calentamiento global ya es responsable por pérdidas de vidas humanas, pero sí sigue aumentando al mismo ritmo nos enfrentaremos a una seria catástrofe y a los políticos negacionistas y grandes compañías que los apoyan serán responsables de un genocidio. Hay muchas reacciones positivas a esas noticias y la ciudadanía parece cada vez más consciente de la necesidad de tomar medidas, pero hay muchos políticos negacionistas que se niegan a tomar medidas. En Estados Unidos siguen los que niegan el cambio climático Biblia en mano. Otros han cambiado y aceptan que hay cambios en el clima, pero niegan qué se culpa de la actividad humana. En España la Biblia no se usa para esas discusiones, pero algunos de estos negacionistas dicen tonterías. Este es el caso de Ayuso que afirma que siempre ha habido olas de calor en España y por eso los romanos construyeron acueductos. Para estos políticos, las opiniones y resultados de los científicos no valen para nada. En algunos casos no solo se niega el cambio climático sino que se toman medidas contrarias a las que se deberían tomar. Este es el caso del alcalde de Madrid, que ha talado miles de árboles en la ciudad cuando mas falta hacen. No solo eso, ha reformado la Puerta del Sol con un suelo todo de cemento y piedras y sin nada verde en toda la plaza. No hay quien cruce la plaza con el calor que hace. Hay que actuar, ya. No podemos permitir que los políticos no tomen medidas sobre el cambio del clima. Esto es más importante que cuestiones políticas a corto plazo. Ahora tenemos una oportunidad. En las próximas elecciones hay que votar a los partidos que proponen tomar medidas en este asunto. Si nos abstenemos o votamos a partidos negacionistas, nos hacemos cómplices del genocidio.