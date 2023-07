Estando de viaje seguí el debate del bipartidismo entre Feijóo y Pedro Sánchez cómodamente sentado en la terraza del Café de Flore, frente a la Brasserie Lipp, en París. Sí, me puse los auriculares, sintonicé Onda Cero y me pedí un gin tónic de Bombay Sapphire. Y me dispuse a divertirme escuchando las barbaridades y embustes que se dirían el uno al otro sin lamentablemente poder escuchar la contra réplica de los otros dos partidos mayoritarios de España. Una pena porque el país no es bipartidista sino plural. Pero sí, me lo pasé pipa. El más maleducado, chulesco y antipático fue sin duda Sánchez. Parecía un toro que embestía interrumpiendo y no dejando hablar a su contrincante hasta que este comenzó a actuar del mismo modo. Fue un debate lamentable, de vergüenza ajena, un enfrentamiento que dio la medida de cómo son los dos personajes que pretenden dirigir y gobernar España. Y todo con el consentimiento de unos moderadores débiles que permitieron el espectáculo. Incluso uno de ellos, la conocida ultraizquierdista Pastor, no se privó de interrogar a Feijóo sobre su conocida obsesión por el mujerío, lo que convirtió por un momento el debate a dos en una entrevista tintada de encerrona política. Una vergüenza y un desprestigio profesional.

Pero sería injusto poner a los dos contrincantes al mismo nivel. Feijóo se mostró mucho más templado y eficaz en sus respuestas y comentarios que un desatado Sánchez que en algunos momentos parecía incluso estar subido por el acelerón que demostraba. Por suerte solo escuchar el debate y no verlo me evitó el bochorno de ver las muecas y las carotes del aún presidente del Gobierno de España que sí vi después en YouTube. So sad. Y sí, así fue como atestiguamos el final del sanchismo, esa corriente ya desprestigiada, desquiciada e injertada dentro del socialismo español, dirigido actualmente por ese autócrata embustero crónico que pretende no decir mentiras sino solo cambiar de opinión. Y lo hace sin remordimiento alguno porque carece de escrúpulos morales. Es ese que ha cooperado con quienes asesinaron a docenas de sus compañeros, ese que no ha tenido reparo alguno en legislar para facilitar un nuevo golpe en Cataluña aligerando las penas de los mismos delincuentes que, después de negarlo como Judas, soltó y que volverán a hacerlo. Ese que ha mejorado el nefasto legado de Zapatero que dividió al país entre buenos y malos, ese que ha introducido desigualdades entre españoles según donde residan y ese que ha desprotegido a nuestras mujeres liberando y reduciendo las penas a sus agresores. Es ese tipo que nos encarceló dos veces de forma completamente ilegal (y que algunos no le perdonaremos nunca), ese que no supo parar los fallecimientos en los centros de personas vulnerables, el que cerró el Parlamento cuando más necesario era. Ese que mercadeó oscuramente con las mascarillas... ese que ha manipulado la realidad a su conveniencia y ese que nos ha mentido de forma crónica... El listado es inmenso y ha sido apabullante durante los cinco años que hemos sufrido esa plaga sanchista. Pero antes del próximo Día de la Liberación del 23 de Julio (que se convertirá en nuestro particular 14 de Julio francés) estamos asistiendo otra vez a una manipulación masiva de las encuestas en favor de unos determinados intereses políticos de quien las paga. Pero ya nadie puede creerse nada porque todo está mediatizado para dirigir el voto. Un voluntarismo gracioso. Ya ocurrió en las elecciones locales y ahora volverá a ocurrir en las generales. Sí, nos acercamos ya al final del sanchismo después de cinco años de sufrirlo. Ya solo faltan 6 días. Y, sorry, ya nada se puede hacer, too late. Todos los datos están sobre la mesa. Y ya se oye el primer ‘crujir de dientes’ y a lo lejos comienza a sonar Wagner. El PSOE tendrá que refundarse. Rien ne va plus. Bye, bye sanchismo. Notas: 1- Nos alegra mucho la recuperación de Juan Cubas. La pérdida de 20 kilos de peso incluso le ayudará a mantener su imagen del mejor galán que ha tenido Menorca desde cuando el Teatro de los Hermanos Largo. 2- Hoy hace 87 años que comenzó el horror. Dragon Rapide, vuelo Canarias-Marruecos, Gral. Franco, el Alzamiento. Aquí: Cuartel de Infantería, Base Naval, Gobierno Militar, La Mola, Ciutadella, las sacas, los ‘paseos’, las venganzas, los odios y casi 3 años de horrores continuados. Nunca más. Por Dios, nunca más. 3- El abogado Miguel Quetglas explicó muy bien (domingo 16) por qué la izquierda ha perdido el Consell insular. Noticias relacionadas ‘Sittin on the dock of the bay’ (Sentado en el muelle de la bahía) Más noticias relacionadas 4- ¿Por qué se ha escondido la participación de Georgia Meloni en un acto de Vox en Valencia? ¿Censura? 5- Muy recomendable: ‘El autócrata’ (YouTube). Un retrato político rodado por socialistas contra Sánchez. 6- El programa electoral de Vox puede ilusionar a muchos desilusionados de la política actual. 7- Grave error de Feijóo al no acudir este próximo miércoles al debate a 4 en RTVE. Deja paso libre a Abascal. 8- Iniciativa por Mahón, próximamente noticias. 9- Moderación: lo que algunos llaman moderación es querer consolidar un bipartidismo empobrecedor. Quien impone de forma forzosa una lengua a otros no es moderado. 10- La coalición PP-Vox gobernará España. 11- Curiosidad dominical: ¿Por qué algunos creen aceptable que el PSOE pacte con los enemigos de España pero no que el PP lo haga con Vox, un partido que es, como diría Shakira, ‘clara--mente’ constitucionalista? 12- Magnífica entrevista a Marga Prohens este domingo en el Diario MENORCA. De cada día me cae mejor esa chica. «He venido a cambiar las cosas». Romperá la inercia y cumplirá los 110 acuerdos asumidos. Eso esperamos. 13- Ni tan solo llenaron el American Bar. 14- ¡Que te vote Txapote!