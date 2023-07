Fa cinc anys que s’alimenta el discurs de la il·legitimitat contra el govern d’Espanya. Primer quan Sánchez arribà en 2018 al poder amb una moció de censura, després de no guanyar les eleccions de 2016. I a partir de 2019 quan el PSOE s’imposà als comicis, i en aquest cas perquè Sánchez havia dit que no pactaria amb Podem i no dependria dels independentistes. Pot agradar més o manco la moció de censura i el govern de coalició, però d’aquí a insinuar que aquest govern no és legítim hi ha un trau. Ambdós mecanismes els regula la Constitució i són part substancial de la democràcia parlamentària vigent.

Ara torna el debat. El PP diu que governi el més votat és el més legítim i no fer-ho «pertorba la democràcia». Tornen a sorgir conceptes com pacte de perdedors o demanar, abans de saber els resultats, que es comprometin a deixar governar el més votat. A Menorca en els darrers anys ha governat l'esquerra i el PP fou el més votat, però els tres partits d'esquerres sumaven més escons que el PP. Passà el mateix amb na Díaz Ayuso, Martínez Almeida o Moreno Bonilla, del PP, quan van arribar al poder a Madrid i Andalusia. Aquesta setmana s'ha investit com a presidenta d'Extremadura la candidata del PP i el de Canàries, de CC, ambdós van quedar segons. I més casos, es Mercadal, Calvià... En cap cas el PP ha exigit que governi el més votat ni ha insinuat que siguin il·legítims. La democràcia parlamentària preveu que governi el que sumi majoria. Deslegitimar els pactes de govern, a esquerra i dreta, és qüestionar el sistema establert, que segur que és millorable. Si s'ha de canviar aquesta democràcia cal portar una proposta al Congrés i obtenir la majoria necessària (de tres cinquens) per modificar la Constitució i la Llei Electoral, però demanar canviar les regles quan la partida està començada i pocs dies abans d'unes eleccions no és tolerable. Hi ha poques possibilitats que en Sánchez sigui el més votat, però tenc la impressió que si ho fos, el PP més que facilitar la seva investidura tornaria a qüestionar la seva legitimitat.