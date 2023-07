Estoy escribiendo o al menos lo intento, el jueves día 20 o sea en vísperas para el de la reflexión política. No sé ustedes, pero yo no pienso reflexionar un ápice, llevo ya varias reflexiones sin saber el final de la película y eso que he pagado la entrada a toca teja. Voy a limitarme a comer sandía que no solo refresca sino que también hidrata el cuerpo y las neuronas.

Noticias relacionadas Caminar por el desierto Más noticias relacionadas Si me apuran en eso de reflexionar, lo que sí me sigue rondando por mi coco, es el motivo por el cual el señor Sánchez nos colocó eso de ir a votar en pleno julio y aunque ya está todo cocinado y servido, la faena fue de órdago. Es como si estuviéramos en el cole, que no aprendimos la lección y se nos castiga para septiembre, que en este caso es julio pero que da lo mismo. Siempre he dicho y lo mantengo que el verano es para no complicarse la vida ni complicarla. Es época de vacaciones, de mar y playa, de buen comer y siestorra en hamaca y no de recalentar el coco al ciudadano, porque lo que se va a conseguir además, es que aumenten los accidentes de circulación. Fuera móviles, usar el cinturón de seguridad, no hacer la digestión conduciendo y fuera el alcohol. Si al final está usted contento con los resultados electorales enhorabuena y si no lo está, piense si se lo ha buscado, si ha sido usted el culpable o lo han sido otros. El saco de las alegrías y las penas siempre está lleno y todos formamos parte de ellas.