És una molt bona notícia que el Govern del PP segueixi el camí de l’anterior Executiu que implantà la gratuïtat al tercer curs de les escoletes, i ampliï (com va prometre en campanya) aquest dret en els altres dos cursos. Una millora que beneficiarà les famílies que es podran estalviar una quota que en alguns casos pot passar dels 200 euros mensuals i també millorarà el sistema educatiu (i també assistencial) en aquesta edat primerenca. Tot plegat farà que molts infants que els seus pares no podien permetre pagar aquesta quota puguin accedir a un servei que també serveix per detectar possibles trastorns que puguin afectar alguns in fants. I com tothom sap si es diagnostiquen més prest són més fàcils de tractar. Falta a resoldre alguns detalls, com qui pagarà la cinquena hora i quan i com arribarà el finançament, però la passa està feta i no té marxa enrere. És un gran pas per garantir una escola pública i de qualitat.

Les escoletes de Menorca han estat un mirall no només a la resta de Balears sinó a molts altres indrets d'Espanya. La majoria d'escoletes són de titularitat municipal. Des de fa uns anys la gestió s'ha cedit a les mateixes treballadores, que han creat cooperatives, i aquestes han seguit el mateix model que tan bons resultats ha donat. Darrerament han començat a entrar a les escoletes les empreses privades i el que hem acabat veient, en el cas d'Alaior, és que les treballadores tenen problemes per cobrar les nòmines, el que evidentment pot arribar a posar en qüestió la qualitat d'un servei tant essencial com delicat. A Maó no sabem què passarà a partir del setembre, quan es faci càrrec de les escoletes una fundació amb molts anys d'experiència. El que està clar és que ha acabat amb la Cooperativa d'Escoletes de Maó i sembla que malauradament mostra el futur a les altres cooperatives de l'Illa que no poden competir amb aquestes empreses privades. Com que els ajuntaments quan treuen a licitació els contractes per la gestió de les escoletes no poden beneficiar a unes cooperatives que garanteixen el model aplicat fins ara, igual si sorgeixen problemes com els d'Alaior el que s'hauria d'acabar fent és tornar a municipalitzar el servei i fer que les escoletes (igual que les escoles i els instituts) siguin realment públiques.