D’un temps ençà m’he donat compte que la major part de la publicitat vinculada amb el sector turístic menorquí (locals d’oci, restaurants, oferta complementària...) que m’apareix a les xarxes socials, no ofereix contingut en anglès, i és bastant curiós que, representant el turisme estranger entre el 65% i el 75% del total dels turistes que ens visiten (variant lleugerament depenent de l’any), no se’ls hi ofereixi facilitats. Evidentment que existeixen marcades diferències respecte a la resta d’illes i ja sé que sempre faig les mateixes comparacions, però trob oportú fer-les, perquè tant a Mallorca com darrerament a Eivissa també, tenen temporades de nou mesos, i no de quatre i mig (o excepcionalment de cinc i mig) com tenim aquí, i no serà per la falta de potencial fora dels mesos punta, que Menorca d’açò va sobrada.

El problema crec jo, endèmic a més, es que la societat menorquina és conformista per definició, i de cada vegada menys emprenedora, excessivament curtplacista i amb poques ambicions, i en aquest sentit molts negocis turístics tenen l’objectiu de fer caixa ràpid i conformar-se en tancar un benefici arribats a l’octubre, sense importar-lis massa el bon marketing, el producte ofert i la posterior fidelització de cara a les temporades venideres. A Menorca tenim un problema greu si no començam a fidelitzar turistes estrangers i per ara no anam pel bon camí, i dic que tenim un problema greu perquè mercats emissors com l’alemany o el britànic són dels pocs capaços d’allargar una temporada, no ho farà el nacional, tampoc l’italià, i el francès de per si és insuficient. Tampoc ha interessat aquests darrers anys diversificar mercats amb molt potencial com és el nòrdic (danès, suec i norueg), s’ha preferit deixar el timó sense capità i això ens ha duit a perdre vols claus amb Copenhague o Estocolm, i guanyar-los amb Lisboa o Varsòvia que, amb tots els respectes, representen un perfil turístic menys atractiu i amb una despesa mitja molt més baixa. El màrketing és fonamental, i la presència de l’anglès com a idioma universal que és, no hauria de ser una opció sinó una norma. Les temporades a Menorca no les podem fiar només a dos o tres mesos, s’ha de tractar de desestacionalitzar i no fiar-ho tot a un sol mercat, i per aconseguir-ho és capital que existeixi un consens entre els sectors públic i privat.