No havia passat ni una setmana de la seva presa de possessió quan el nou batle des Castell anunciava que els cotxes podrien tornar a voltar l’Esplanada cada dia fins a les cinc del capvespre. La mesura, inclosa en el programa electoral del PP, desfeia una de les decisions adoptades pel govern anterior amb la intenció de tenir un centre urbà amigable i sense fums.

Dies després era la nova batlessa de Sant Lluís qui decretava una reducció de l’horari en què el carrer central del poble, Es Cos, està reservat per als vianants. Una altra passa enrere en l’evolució natural de la mobilitat urbana que es feia d’acord amb una promesa electoral, encara que segons s’ha vist després ha despertat controvèrsia entre part dels vesins.

A Ciutadella també hi ha nova batlessa del PP, i en les seves primeres declaracions ha refredat l’horitzó de tenir Es Born peatonal l’any qui ve.El motiu que dona és que no hi haurà temps per crear els aparcaments alternatius als afores. El que sí voldria Juana Mari Pons per al 2024 és reobrir el pàrquing de Macarella i que, a més del bus, es pugui anar a aquesta platja natural en vehicle privat.

Mentrestant, aquest passat divendres hem vist com la plaça més emblemàtica de Ciutadella es convertia en una ratera per a centenars de cotxes de turistes que volien visitar el centre. Una imatge que il·lustra la pèssima gestió de la mobilitat que han fet els governs d’esquerres a la ciutat de Ponent i que els populars, de moment, no estan per la labor de corregir. Si ens hem de guiar pel model que aposten a Sant Lluís o Es Castell no sembla que el futur sigui gaire esperançador.

En un país on tot es polititza, resulta que si ets de dretes has de voler arribar en cotxe fins al darrer racó i si ets d'esquerres només penses a tancar carrers. I si uns i altres fóssim capaços de consensuar que els centres urbans han de donar prioritat al vianant i que podem avançar junts en la mateixa direcció?