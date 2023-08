És cert que quan un indret està en obres, o aquestes estan inconcloses i hi manquen senyals vials, el lloc en qüestió es converteix en un «campi qui pugui» a nivell de trànsit rodat.

El cas de Fornells podria encaixar dins aquesta descripció, si no fos perquè sempre hi ha hagut una laxitud els mesos d’estiu pel que fa a vehicles i altres usos de la via pública. Per exemple, les voreres de tot el poble, especialment la del passeig marítim, s’empren com a carril bici, quan en cap moment s’indica aquest ús. Enguany, la vorera nova d’Es Pla s’empra, per alguna estranya raó, com a aparcament de motos, sobretot de lloguer. I tampoc n’està indicat aquest ús. Per no parlar de la rotonda nova a la mateixa via que molts cotxes obvien, com si no existís, i opten per canvis de direcció, forçats, incòmodes i extranormatius, enmig del carrer.

Des de casa estant ho observo tot plegat i me’n faig creus de com ens recreem, en aquest país nostre, en les fronteres de la legalitat. Les forces de seguretat, ni que ho vulguessin, no poden posar remei a tanta infracció continuada… La massificació de l’agost també ens porta aquest incivisme que, estorats, només podem observar si no volem entrar en conflictes constants. Ai!