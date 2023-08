Y tú, ¿qué quieres ser de mayor? Esa era la pregunta que irremediablemente nos hacían de pequeños en cualquier reunión de adultos y, después de un momento en blanco, mirabas hacia arriba y respondías lo más estupendo que se te venía a la cabeza, o lo que habías visto en la última película, bombero y enfermera eran clásicos que no fallaban; azafata también tenía un halo glamuroso hasta que llegó el volar a bajo coste, y entre los chavales, para gozo de sus padres, los futbolistas en potencia triunfaban.

Nadie recogía nuestras respuestas y las traducía en un estudio, algo que ahora sí se hace, pero el resultado es que no hemos avanzado tanto. Los sesgos de género continúan, por mucha educación no sexista o campañas para la elección de juguetes, aunque eso sí, la proyección mediática hace que ahora más niñas quieran darle al balón como profesionales. Aparte de eso la encuesta anual de la Fundación Adecco, que retoma tras dos años de parón, demuestra que no ha cambiado tanto la mente infantil cuando piensan en el trabajo que les gustaría desempeñar. Ellos querrían ser estrellas del deporte, futbolistas (35,8 %), o policías (9,1 %) y a ellas les gusta la formación, profesoras (24,2%), o el cuidado de animales, veterinarias (8,6 %).

Si algo ha variado es que hagan lo que hagan quieren ser millonarios, nada de idealismos, son más prácticos que generaciones anteriores, ven en casa y en las redes que el dinero no lo es todo, pero ayuda mucho a conseguir sus sueños. Niños y niñas, de 4 a 16 años, no aciertan a explicar palabras como desempleo o beca, pero sí hay un 41,3 % que sabe lo que es el teletrabajo. Salarios, movilidad, vocaciones, talento, igualdad de género, nómadas digitales. No son pocos los temas candentes que encierran la pregunta de qué quieres ser de mayor y las respuestas inocentes de los encuestados, nada menos que las expectativas de las generaciones que tomarán las riendas del futuro.